(hds). Die "Wiesendanger Bedachungen GmbH" ist im 54. Jahr ihres Bestehens. Das Rauenberger Familienunternehmen baut dabei auf ein kompetentes Team von etwa 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die überwiegend aus der Region stammen und Kompetenz und Fachwissen "unter einem Dach" präsentieren. Mit dabei: Dachdecker, Zimmerleute und Spengler – und natürlich die Büroangestellten. Langjährige Zugehörigkeit und ein optimales Betriebsklima sind Garanten für Begeisterung bei der täglich anfallenden Arbeit. Und diese musste selbst bei Pandemieeinschränkungen in den zurückliegenden Jahren nicht unterbrochen werden.

1969 war die Geburtsstunde der Firma, von Willi Wiesendanger aus der unternehmerischen Taufe gehoben. 1982 übernahm Sohn Uwe, selbst Dachdecker- und Spenglermeister, die Geschäftsführung. Er wurde Ende des Vorjahres von der Handwerkskammer für 40 Jahre Tätigkeit rund ums Dach ausgezeichnet. Inzwischen ist bereits die dritte Generation aktiv, denn die beiden Söhne Felix und Fabian bleiben der Branche treu, der eine als Dachdeckermeister, der andere als Zimmerermeister. Ehefrau und Mutter Angelika ist seit vielen Jahren die gute Seele im Büro und kümmert sich um die Buchhaltung und Finanzen. Eine eigene Bauklempnerei gibt es und seit nunmehr fast 15 Jahren steht der Holzbau mit im Mittelpunkt. Ideale Voraussetzungen also, um die gesamte Bandbreite der unterschiedlichen Kundenwünsche abzudecken. Die veränderten Rahmenbedingungen sind für die Wiesendangers Ansporn und Pflicht zugleich, sich darauf einzustellen. So haben Felix und Fabian inzwischen eine spezielle Ausbildung in Sachen Photovoltaik erfolgreich abgeschlossen. Wichtig ist es für die beiden, neue Ideen mit einzubringen. Die Wiesendanger-Bedachungen GmbH sieht sich als Komplettlöser rund um das Dach.

All dies lässt sich jedoch nur mit einer engagierten Mannschaft umsetzen. Einige aus der Belegschaft sind schon mehr als 30 Jahre mit dabei. Im Rahmen der Winterfeier im Dezember des Vorjahres konnten mehrere Mitarbeiter geehrt werden, die mehr als zehn, 15, 20 und 30 Jahre bei der Firma sind. Aber auch die Jugend rückt nach, so konnten fast alle Auszubildenden in der Vergangenheit übernommen werden. Bei allen wird Loyalität zum Betrieb großgeschrieben, so wie bei der kaufmännischen Angestellten Renate Burger, die nach über 25 Jahren in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Kontakt:

Wiesendanger GmbH

Rotenberger Str. 47

69231 Rauenberg

Telefon: 06222 62925

E-Mail: info@wiesendanger-bedachungen.de

​ Verabschiedung von Renate Burger (Mitte) durch Angelika und Uwe Wiesendanger.