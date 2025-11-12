Heidelberg. (zg) Seit mehr als drei Jahrzehnten steht die proaesthetic by Bergman Clinics für hochwertige plastischästhetische Medizin. 1993 gegründet und seit 2019 im Bahnstadt-Viertel ansässig, zählt sie zu den erfahrensten zählt sie zu den erfahrensten Schönheitskliniken Deutschlands.

Auf über 1.000 Quadratmetern vereint die Klinik medizinische Expertise, moderne Technik und persönliche Betreuung. Über 70.000 Behandlungen wurden seit der Gründung erfolgreich durchgeführt – immer mit dem Ziel, Natürlichkeit und Wohlbefinden harmonisch zu verbinden.

Ein Schwerpunkt liegt auf der ästhetischen Brustchirurgie – von Brustvergrößerung und Bruststraffung über Brustverkleinerung bis hin zu Korrekturen nach Schwangerschaft oder Gewichtsveränderung. Für die individuelle Planung nutzt das Team die VECTRA XT 3D-Simulation, die Patientinnen ermöglicht, das mögliche Behandlungsergebnis vorab dreidimensional zu sehen.

Zum Leistungsspektrum gehören außerdem Gesichtseingriffe wie Facelift, Lid- und Nasenoperationen, körperformende Behandlungen (Fettabsaugung, Bauchdecken- oder Oberarmstraffung) sowie minimalinvasive Verfahren mit Botulinum und Hyaluron.

Besondere Expertise besitzt proaesthetic auch im Bereich der Haarmedizin: Hier umfasst das Angebot Haartransplantationen, Haarpigmentierungen und innovative Therapien zur Stimulierung des natürlichen Haarwachstums. Seit Mai 2025 leitet Priv.-Doz. Dr. med. Oliver Kloeters die Klinik. Der Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie verfügt über internationale Erfahrung in den USA und Europa. Neu im Team ist seit Oktober 2025 Dr. Beatriz Bendito Guilarte, Fachärztin für Plastische und Rekonstruktive Chirurgie. Sie bringt internationale Erfahrung aus Spanien, Frankreich, der Schweiz, Argentinien und den USA mit – und setzt neue Akzente in der ästhetischen Brustchirurgie, Körperformung und bei minimalinvasiven Eingriffen.

Mehr Informationen unter:

www.proaesthetic.de