Heidelberg. (run) Wer mit Matthias Seppich über seinen Beruf spricht, merkt sofort: Hier ist einer mit ganz viel Herzblut und Einfühlungsvermögen am Werk. Dass er in seiner Funktion als Bestatter menschlich überzeugt, hält der 31-Jährige für zwingend notwendig. "Für mich ist es wichtig, den Menschen zuzuhören, aufzunehmen was sie beschäftigt, sie zu beraten und am Ende umzusetzen, was sie sich vorstellen", sagt Seppich. Genau dafür benötig ein guter Bestatter neben viel Empathie auch hohe fachlichen Qualitäten.

Mit dem Meisterbrief als Bestatter hat Seppich dies nun auch amtlich verbrieft. "Ich bin sehr stolz auf diese Urkunde, da es eine offizielle Bestätigung meiner fachlichen Qualifikationen ist." Der Schwerpunkt im Prozess der Meisterprüfung lag auf der Führung eines Unternehmens und der ganzheitlichen Betrachtung eines Bestattungshergangs. So musste Seppich in einer Projektarbeit die Trauerfeier mit 450 Teilnehmern für einen an Covid verstorbenen prominenten Wirtschaftsboss organisieren: "Hier musste ein Rädchen ins andere greifen. Da ging es um Organisation und den richtigen Umgang in Corona-Zeiten", sagt Seppich und verweist auf das eigene Unternehmen, das er gemeinsam mit seinem Vater Hans und seinem Onkel Thomas Seppich leitet. "Solche Situationen gibt es auch bei uns immer wieder. Vor allem Corona hat durch die Gesetzeslage das Fachliche noch einmal hervorgehoben. Das war oft eine echte Herausforderung."

Das Bestattungsunternehmen, das nun bereits in der 5. Generation familiengeführt ist, genießt in Heidelberg und Umgebung einen exzellenten Ruf. 120 geprüfte Google-Rezensionen mit der überragenden Gesamtbewertung von 4,8 von 5 möglichen Sternen unterstreichen die Einschätzung der Menschen. Vom Erstkontakt, über die Sarg- und Grabauswahl, bis hin zu den Traueranzeigen und der Gestaltung der Trauerfeier – um alles in der Trauerzeit kümmern sich Seppich und sein Team. "Und die trauerpsychologische Betreuung spielt natürlich auch eine wichtige Rolle."

Die Dankbarkeit, die er von den betroffenen Menschen erhalte, die einen geliebten Angehörigen verloren haben, sei das Wichtigste für ihn, sagt Seppich. "Wenn ich merke, dass ich den Menschen helfen und ihnen das Leben in einer schwierigen Situation etwas erleichtern konnte, macht mich das zufrieden." Und wenn ihm Todesfälle dann doch einmal ganz besonders nah gehen, hilft ihm sein Umfeld mit Familie und Freunden.

So traurig die Situationen auch sind, manchmal gibt es tatsächlich auch Grund zum Lachen. Als sich Seppich zu einer Urnenbeisetzung einmal um wenige Minuten verspätete, wurde er von der Trauergesellschaft mit einem Lächeln begrüßt. "Es war mir natürlich sehr unangenehm, weil es mir noch ...