Dielheim. (zg) Mehr Mobilität mit weniger Fahrzeugen ist die Herausforderung, damit die Kund:innen von A nach B kommen, ökologisch und ökonomisch optimiert. Eine Lösung ist das "Teilen" des Fahrzeugs, damit das Grundbedürfnis "Mobilität" auch im ländlichen Raum flexibel und vollends gedeckt wird.

So betreibt die Firma deer ein eigenes e-Carsharing im ländlichen Raum als Ergänzung zum ÖPNV.

Seit dem 18. Januar können registrierte Bürger:innen auch in Dielheim die mobile Freiheit des deer e-Carsharings genießen. Mit jeweils einem E-Fahrzeug (VW ID.4) an den drei Ladestationen in Dielheim-Balzfeld in der Dorfstraße 52, Dielheim-Horrenberg am Rathaus in der Ortstraße 37 und am Theater in der Bahnhofstraße 2, 69234 Dielheim können die Kund:innen das Fahrzeug bequem per App für den gewünschten Zeitraum reservieren. Jede Fahrt im Stunden-, Tages- oder Wochenend-Tarif kann innerhalb des deer Mobilitätnetzes an jeder der über 250 Stationen in über 200 Kommunen beginnen und enden.

Dank dieses Konzepts sind auch Einwegfahrten ohne Probleme möglich – das eigene Auto kann zuhause bleiben und die Umwelt wird auch noch geschont.

Seit kurzem werten mehrere Großstädte das deer Mobilitätsnetz auf. So gibt es momentan eine Ladestation in Stuttgart und zwei in Karlsruhe - in Kürze folgt noch eine Stationin Mannheim. Außerdem verfügt das deer Mobilitätsnetz auch über Stationen an den Flughäfen Frankfurt, Karlsruhe/Baden-Baden und Stuttgart. Kund:innen können mit dem "deer Reiseshuttle" ihre Fahrt vom oder zum Flughafen bestreiten.

Registrierung:

Die kostenlose Registrierung erfolgt über die "deer ecarsharing" App

oder über das Buchungsportal www.deer-carsharing.de/registrieren.

Weitere Infos:

Mit einem umfassenden Service steht das Team von deer den Kund:innen bei jeder Frage

telefonisch 07051 1300-120

sowie per Mail carsharing@deer-mobility.de

zur Verfügung und begleitet sie partnerschaftlich.

www.deer-carsharing.de