Heidelberg. (zg) Das WinterVarieté by Tristan Brandt feiert sein zehnjähriges Jubiläum – und präsentiert eine Show, die alle Erwartungen übertrifft. Die Jubiläumssaison 2025/2026 vereint die erfolgreichsten Acts des vergangenen Jahrzehnts mit neuen internationalen Künstlern, modernster Technik und einem kulinarischen Erlebnis auf Spitzenniveau.

Schon das Opening macht deutlich, dass diese Spielzeit etwas Besonderes ist: Ein atmosphärischer Blick zurück auf zehn Jahre WinterVarieté führt zu einem Abend voller Höhepunkte. Einer davon ist der mongolische Ausnahmeartist Ochir UB, der seine Stuhlbalance bis in elf Meter Höhe stapelt und das Publikum mit atemberaubenden Handständen fesselt. Das Duo Sebastian & Flurina beeindruckt am chinesischen Mast mit atemberaubender Leichtigkeit, während die Vegas Showgirls Glitzer, Glamour und kraftvolle Tanzroutinen auf die Bühne bringen.

Auch weitere internationale Künstler setzen emotionale und artistische Akzente: Rollschuh-Star TJ-Wheels begeistert mit Tempo, Humor und Publikumsnähe, das Duo Prime zeigt kraftvolle und ästhetische Strapaten-Akrobatik, Christopher Togni demonstriert spektakuläre Handstandkunst, und Eonys Goncalves verbindet an der Pole sinnliche Eleganz mit beeindruckender Technik. Durch den Abend führt das Magier-Duo Timothy Trust & Diamond, die mit Mentalmagie und charmantem Witz für Staunen sorgen. Unterstützt wird all dies durch ein technisches Setup, das neue Dimensionen eröffnet: Eine vergrößerte LED-Wand, bewegliche LED-Lampen und modernisierte Lichttechnik schaffen immersive Welten, in denen jede Nummer ihr eigenes visuelles Ambiente erhält – mal kraftvoll, mal poetisch, mal elektrisierend.

Ein weiteres Highlight ist das 3-Gang-Gourmetmenü von Spitzenkoch Tristan Brandt. In enger Abstimmung mit der Show entstand ein Menü, das die Emotionen des Abends kulinarisch widerspiegelt: Eine vielfältige Vorspeise, gefolgt von einem aromatisch-intensiven Hauptgang und einem Dessert, das Genuss und Showdramaturgie harmonisch verbindet.

Mit emotionalen Momenten, herausragender Artistik, modernster Technik und exzellenter Kulinarik zeigt das WinterVarieté by Tristan Brandt eindrucksvoll, warum es seit zehn Jahren zu den beliebtesten Erlebnisformaten der Metropolregion zählt. Die Jubiläumsshow ist größer, intensiver und vielfältiger – ein Feuerwerk der Sinne, das das Publikum von der ersten bis zur letzten Minute fesselt.

Tickets und Informationen unter www.winter-variete.de oder telefonisch unter 06201 – 710 81 70.