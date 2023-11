Wiesloch. (zg) Rückenbeschwerden und verspannter Nacken? Ein falsch eingerichteter Arbeitsplatz kann viele negative Folgen haben. Von der Ausrichtung der Tastatur bis zur Einstellung des Bürostuhls kann so einiges schiefgehen. Deshalb ist es wichtig, sich über die richtigen Arbeitsmittel zu informieren oder sich auf professionelle Expertise von erfahrenen Büroeinrichtern zu verlassen. Oft bedeutet zusätzliche Expertise jedoch auch zusätzliche Kosten – Kosten, die zwischen einem gesunden Arbeitsplatz und seinem Nutzer stehen.

Die renommierte Marke HÅG aus Norwegen hat die Herausforderung erkannt und bietet eine Lösung: Beim Erwerb eines HÅG-Bürodrehstuhls bei Arnold Büroeinrichtung übernimmt HÅG die vollständigen Beratungskosten in Höhe von 179 Euro für eine professionelle Ergonomie Beratung vor Ort.

Ihr ausgewählter Drehstuhl wird bequem an Ihren Arbeitsplatz oder in Ihr Home-Office geliefert und ein erfahrener Berater berät zu weit mehr als nur das Konzept des ergonomischen, bewegten Sitzens. Er analysiert Ihren gesamten Arbeitsbereich, vermittelt Ihnen wertvolle Anleitungen und unterstützt Sie bei der optimalen Einstellung von Tastatur, Maus und Monitor. So gewährleisten wir eine umfassende Anpassung Ihres Arbeitsumfelds an Ihre individuellen Anforderungen.

Arnold Büroeinrichtung zeichnet sich durch eine ausgeprägte Expertise im Bereich Ergonomie aus. Die Mitarbeiter sind sowohl zertifizierte Büroeinrichter als auch AGR-Fachberater (Aktion Gesunder Rücken), was eine erstklassige Ausbildung und Qualifikation gewährleistet.

Die norwegische Bürostuhlmarke HÅG steht für ergonomische Stühle, die ein dynamisches Sitzen ermöglichen. Der bekannteste Stuhl der Marke ist der HÅG Capisco mit seinem einzigartigen Sattelsitz, der an keinem höhenverstellbaren Schreibtisch fehlen sollte.

Egal ob im Büro oder im Home-Office: Ein optimaler Stuhl steigert die Arbeitsmotivation, fördert die Konzentrationsfähigkeit und maximiert die Produktivität.

In der Ausstellung von Büroeinrichtung Arnold in Wiesloch (direkt an der A5/A6) können Sie auf über 700 Quadratmetern aus einer Vielzahl an HÅG-Stühlen und insgesamt über 300 verschiedenen Bürostühlen wählen und diese direkt Probe-Sitzen. "Bringen Sie Bewegung in Ihr Büro” – HÅG und Büroeinrichtung Arnold vereint der Wunsch, Sie dabei zu unterstützen.

Kommen Sie vorbei und sichern Sie sich Ihre kostenlose Beratung direkt am Arbeitsplatz (innerhalb von 50 Kilometern verfügbar, gültig für Neukunden bis 31. Dezember 2023).

Büroeinrichtung Arnold

Ludwig-Wagner-Straße 15

69168 Wiesloch

www.stuhl24.de

Tel.: 06222 587990