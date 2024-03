Wiesloch. (zg) In der vor wenigen Monaten gegründeten Genossenschaft "potentialbar eG" dreht sich alles rund um Personal- und Potenzialentwicklung. Die neue Genossenschaft – hinter der sich eine Ausgründung der Volksbank Kraichgau verbirgt – reiht sich seit letztem Jahr in die Vielfalt der Genossenschaften im Kraichgau ein.

Gegründet wurde die "potentialbar eG" am 29. Juni 2023. Im Vorstand sind Anna Held und Juliane Hausmann, beide Prokuristinnen der Volksbank Kraichgau. Zum Gründungsteam gehört auch Melanie Petzler, die als Abteilungsleiterin Personalentwicklung bei der Volksbank Kraichgau arbeitet. Im Interview erzählen sie, was es mit der neuen Genossenschaft auf sich hat, wo und wie sie agiert und welche Leistungen sie bietet.

Warum eine neue Genossenschaft? Wie kam es zur Gründung der potentialbar eG?

Anna Held: Die Gründungsidee entstand bereits vor unserer Fusion mit der Volksbank Kraichgau und stammt ursprünglich aus der Innovationswerkstatt der Volksbank Bruchsal-Bretten. Dort haben wir uns schon länger mit dem Wandel in der Bankenwelt und insbesondere mit den veränderten Anforderungen der Bankkunden an eine Genossenschaftsbank beschäftigt. Nicht zuletzt in zahlreichen Gesprächen mit unseren Firmenkunden wurde dann deutlich, dass sich unsere mittelständischen Unternehmen von einer regionalen Genossenschaftsbank nicht mehr nur Finanzdienstleistungen erwarten, sondern ganz andere Angebote, die weit über das klassische Bankgeschäft hinausgehen.

Warum haben Sie sich dann für die Rechtsform einer Genossenschaft entschieden?

Anna Held: Die Rechtsform der Genossenschaft bietet uns genau das, was wir jetzt brauchen, um den Anforderungen unserer Mitglieder und Kunden gerecht zu werden – und zwar gemeinsam in einem genossenschaftlichen Netzwerk. Hinzu kommt, dass wir im Gründungsteam absolute Fans der Genossenschaftsidee sind, so dass es für uns keine wirkliche Alternative gab. Wir sind vom Prinzip "Hilfe zur Selbsthilfe" überzeugt.

Ein genossenschaftliches Netzwerk? Was genau kann man sich darunter vorstellen?

Juliane Hausmann: In der potentialbar eG soll künftig ein regionales und kooperatives Netzwerk von Unternehmen und verschiedenen Akteuren in der Region entstehen. Dort haben dann beispielsweise mittelständische Unternehmen die Möglichkeit, als Genossenschaftsmitglied vom Netzwerk der Genossenschaft, vor allem aber von deren Leistungen, insbesondere im Bereich der Personal- und Potenzialentwicklung, zu profitieren. Dabei werden wir auch mit Partnern aus unserer genossenschaftlichen FinanzGruppe sowie weiteren Partnerunternehmen und Start-Ups zusammenarbeiten, die sich auf diese Schwerpunktthemen spezialisiert haben.

Und was sind das für Leistungen, von denen Sie sprechen?

Juliane Hausmann: Wir sind in erster Linie Transformationsbegleiter des regionalen Mittelstandes in seinen Veränderungsprozessen. Dabei verstehen wir uns als Sparringspartner für Transformationsprozesse im Unternehmen im Kontext von Personal- und Potenzialentwicklung. Gerade hier sehen mittelständische Unternehmen die größten Herausforderungen und wünschen sich konkrete Unterstützung. Diesem Wunsch kommen wir in der potentialbar eG nach. Aber auch regionale Schulen der Sekundarstufe 1 oder interessierte Privatpersonen können Mitglied der Genossenschaft werden und so von unseren Angeboten profitieren. Für alle Mitglieder schaffen wir Beratungsangebote und -formate, die ihnen eine Plattform bieten, um gemeinsam Antworten auf zukunftsrelevante Fragen zu finden.

Und wie geht es jetzt weiter? Was sind die nächsten Schritte?

Melanie Petzler: Der nächste Schritt ist der Aufbau eines regionalen Netzwerkes, um dann gemeinsam Kräfte zu bündeln und mittelständische Unternehmen, interessierte Menschen aus der Region, aber auch Schülerinnen und Schüler bei Themen rund um die Personal- und Potenzialentwicklung zu unterstützen.

Unter www.potentialbar.de sind die Leistungen und Angebote der Genossenschaft im Detail abgebildet.