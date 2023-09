Wiesloch. (zg) Wieder dürfen sich die Beraterinnen und Berater des Private Investment Office (PIO) der Volksbank Kraichgau, was für deren Private Banking-Bereich steht, über eine Auszeichnung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH freuen. In diesem Jahr erhält diese, als einer der besten Private Banking-Anbietern bundesweit, mit dem Prädikat "exzellente Beratungsqualität" die höchste Form der Auszeichnung.

"Es ist eine hohe Auszeichnung im Bereich Private Banking, da sind wir wirklich sehr stolz darauf und das genießt gerade in unserem Bereich einen hohen Stellenwert", freut sich Sascha Teichmann, Leiter des Private Office, über diese Auszeichnung. "Grundsätzlich bestätigt dies unsere Arbeit und unser Qualitätsversprechen, welches wir ständig optimieren", führt Teichmann weiter aus.

Als unabhängige Gesellschaft zur Qualitätsmessung bei Finanzdienstleistern, führte die Gesellschaft für Qualitätsprüfung in diesem Jahr wieder einen umfangreichen bundesweiten Private Banking-Test durch. Dabei stehen Beratungsqualität, Servicequalität sowie der digitale Ersteindruck auf dem Prüfstand. In der ersten Kategorie, dem Digital-Check, erfolgt zunächst die Bewertung des Private Banking-Bereichs auf der Internetseite der Bank. Transparenz, Anlagephilosophie, sowie Kontaktmöglichkeiten spielen hier unter anderem eine bedeutende Rolle. Danach folgt das Erstgespräch per Telefon. Hier liegt das Augenmerk insbesondere darauf, wie umfangreich die Kundensituation analysiert wird. Die dritte Kategorie fällt nur dann in die Bewertung, wenn die ersten beiden Kategorien erfüllt wurden. Dort folgt dann ein persönliches Gespräch, bei dem die konkreten Lösungsmöglichkeiten besprochen werden. Dabei liegt der Fokus darauf, wie stark die im ersten Gespräch analysierten Ziele, Wünsche und Anforderungen der Kunden berücksichtigt werden. "Nach unserer Erfahrung ist das zeitliche Investment und die Professionalität im Erstgespräch ein wesentlicher Erfolgsfaktor für ein exzellentes Kundenerlebnis", erklärt Kai Fürderer, Mitglied der Geschäftsleitung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung. Und dies habe das Private Banking der Volksbank Kraichgau auch geschafft und im Test die Gesamtnote von 1,59 erreicht. "Letztendlich hilft uns dieser Test, uns weiter verbessern zu können und so unseren Kunden eine noch bessere Beratung und Betreuung liefern zu können", erklärt Teichmann.

Für Christian Lorenz und Sascha Teichmann ist diese Auszeichnung ein klares Teamergebnis. "Das macht uns als Genossenschaftsbank auch aus! Gemeinsam ein Ziel verfolgen und damit mehr erreichen", so Christian Lorenz.

Das Private Investment Office der Volksbank Kraichgau setzt sich aktuell zusammen aus Relationship-Managern und Fachspezialisten aus den Bereichen Portfolio Management, Investment Consulting und das Wealth Management. Besonders ist dabei die Dezentralität der einzelnen Ansprechpartner, die im gesamten Geschäftsgebiet auf Kompetenzzentren verteilt sind.

Volksbank Kraichgau eG

Hauptstraße 139

69168 Wiesloch

www.pio.vbkraichgau.de