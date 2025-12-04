zg. Für Paare, die nach einer außergewöhnlichen Hochzeitslocation suchen, bietet die Weisse Flotte Heidelberg eine einzigartige Möglichkeit: Feiern auf dem Neckar, umgeben von malerischen Landschaften, Burgen und romantischem Charme.

Mit unserer modernen Flotte aus sechs Schiffen, darunter ein schwimmendes Restaurant, gestalten wir Ihren großen Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis. Egal, ob Sie eine intime Feier oder eine größere Veranstaltung planen – unsere Schiffe bieten den idealen Rahmen für Hochzeiten jeder Art. Empfangen Sie Ihre Gäste im dekorierten Salon oder genießen Sie die Kulisse vom Außendeck.

Romantik und Flexibilität vereint

Verbringen Sie den gesamten Hochzeitstag auf dem Neckar – von der Trauung über den Sektempfang bis zur Feier am Abend. Mit der Weissen Flotte Heidelberg erleben Sie besondere Momente auf dem Wasser. Beginnen Sie mit einer Zeremonie mit einem Sektempfang, während die Flusslandschaft als romantische Kulisse dient. Danach genießen Sie stilvolle Erfrischungen und exquisite Häppchen, während das Schiff sanft über den Neckar gleitet.

Am Abend erwartet Sie ein festliches Gala-Dinner, zubereitet von unserem Catering-Team, das auf Ihre Wünsche eingeht. Feiern Sie anschließend unter freiem Himmel oder im Salon, während der Sonnenuntergang die Stimmung perfekt macht. Auch eine standesamtliche Trauung an Bord ist möglich.

Kompletter Service für Ihr Event

Wir bieten Ihnen einen Rundum-Service, der nicht nur die Bereitstellung des Schiffes und des Caterings umfasst, sondern auch Dekoration, musikalische Unterhaltung und auf Wunsch Feuerwerke, die den Himmel erleuchten. Unsere Eventplaner stehen Ihnen bei jedem Schritt zur Seite, um sicherzustellen, dass Ihr Tag perfekt verläuft.

Lassen Sie sich von der Atmosphäre einer Hochzeit auf dem Wasser verzaubern und machen Sie den schönsten Tag Ihres Lebens mit der Weissen Flotte Heidelberg zu einem Erlebnis, das für immer in Erinnerung bleibt.