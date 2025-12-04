Genießen Sie den frischen Fahrtwind, köstliche Speisen und kühle Getränke an Bord unserer luxuriösen Schiffe. Unsere vielfältigen Ausflugsziele erstrecken sich über den Neckar und den Rhein, von Baden-Württemberg über Rheinland-Pfalz bis nach Hessen.

Erleben Sie unvergessliche Rundfahrten entlang der atemberaubenden Burgenstraße durch das idyllische Neckartal nach Neckarsteinach, Hirschhorn oder Eberbach. Oder planen Sie einen Tagesausflug nach Rüdesheim oder Worms. Bei der Weissen Flotte Heidelberg finden Sie die perfekte Fahrt für jeden Geschmack!

26. Dezember − Weihnachtsbrunch auf dem Neckar

Erleben Sie die festliche Stimmung bei unserem Weihnachtsbrunch auf dem Neckar und genieße einen besinnlichen Vormittag auf dem Wasser!

Unser Schiff lädt Sie ein zu einer gemütlichen dreistündigen Fahrt durch das malerische Neckartal. Lassen Sie sich von der festlichen Atmosphäre an Bord verzaubern und genießen Sie die winterliche Landschaft Heidelbergs, während Sie den Weihnachtsmorgen in vollen Zügen erleben.

An den Adventswochenenden nach Bad Wimpfen

Erleben Sie die festliche Atmosphäre des traditionellen Weihnachtsmarktes in Bad Wimpfen bei unserer speziellen Weihnachtsmarkt Bad Wimpfen Fahrt auf dem Neckar! Diese besondere Veranstaltung kombiniert eine idyllische Flussfahrt mit einem Besuch auf einem der schönsten Weihnachtsmärkte der Region.

Adventsbrunch auf dem Neckar

Tauchen Sie ein in die besinnliche Vorweihnachtszeit bei unserem exklusiven Adventsbrunch auf dem Wasser!

Erleben Sie eine entspannte Flussfahrt durch das malerische Neckartal an Bord unseres komfortablen Schiffes. Genießen Sie die wunderschöne Aussicht auf die winterliche Landschaft Heidelbergs und lassen Sie sich von der festlichen Stimmung verzaubern.

Unser Adventsbrunch bietet Ihnen eine köstliche Auswahl an Speisen. Freuen Sie sich auf ein reichhaltiges Brunch-Buffet mit frischen Brötchen, herzhaften Aufschnitten, leckeren warmen Speisen und einer Vielzahl an süßen Leckereien. Außerdem sind auch gleich alle Getränke inklusive!

Während der Fahrt können Sie die besinnliche Atmosphäre genießen und in aller Ruhe Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Die festliche Dekoration an Bord schafft eine gemütliche und einladende Umgebung, die perfekt auf die Weihnachtszeit einstimmt. zg

Weitere Informationen: www.weisseflottehd.de