Wiesloch. (zg) Am 5. Juli 2025 feiert die Welt den internationalen Tag der Genossenschaft – die Volksbank Kraichgau jedoch feiert nicht nur einen Tag, sondern einen ganzen Monat! Im Juli dieses Jahres veranstaltet die regionale Genossenschaftsbank ihren ersten Mitgliedermonat und plant dabei einige Besonderheiten – exklusiv für die Mitglieder ihrer Bank oder die, die es werden wollen.

Eintauchen in die Welten der Mitglieder

2024 war das erstes gemeinsames Jahr der fusionierte Volksbank Kraichgau. Durch die Fusion ist nicht nur ihr Geschäftsgebiet gewachsen, auch ihre Mitgliedergemeinschaft hat sich geändert und wurde vielfältiger. Ihre über 142.700 Mitglieder verteilen sich quer im Kraichgau – und jeder trägt dabei eine eigene Geschichte mit sich. Um die Vielfalt ihrer Genossenschaftsbank zu zeigen, und den Genossenschaftsmitgliedern ein Gesicht zu geben, startet im Juli 2025 die neue Mitgliederkampagne der Volksbank Kraichgau. In den letzten Monaten besuchte die Bank ihre Teilhaber, stellte ihnen Fragen und durfte Einblicke in ihre Werte und Interessen erhalten. Ab Juli werden die vielfältigen Gesichter mit ihren Geschichten nicht nur auf den Filialen, sondern auch auf den Online- und Social-Media-Kanälen der Bank sichtbar sein.

Unterwegs im Kraichgau: Mitgliedschaft, Partizipation und Teilhabe gehen auf Tour

Im Juli lohnt sich ein Besuch auf den Filialen der Genossenschaftsbank noch mehr für bereits bestehende Mitglieder, aber auch für interessierte Kunden. Im Laufe des Monats touren die Auszubildenden der Volksbank Kraichgau mit Informationsständen durch einige Filialen der Bank und stehen bereit für Fragen rund um die Themen Mitgliedschaft, Partizipation und Teilhabe. Egal ob Kunde oder Mitglied, egal ob Groß oder Klein, an den bunt gestalteten Ständen der Auszubildenden kann Jeder sein Wissen über die regionale Genossenschaftsbank erweitern. Und nicht nur das! Wer Mitglied wird oder seine Geschäftsanteile erhöht, nimmt automatisch an der aktuellen Verlosung der Volksbank Kraichgau teil. Doch nicht nur der Besuch auf der Filiale lohnt sich, denn auch im digitalen Mitgliedernetzwerk der Bank wartet im Juli ein besonderes Gewinnspiel auf alle Mitglieder und Jene, die es noch werden möchten.

Ein Highlight zum Abschluss

Zu Ende des Mitgliedermonats, können sich die Mitglieder der Bank über ein besonderes Event freuen: Am 27. Juli lädt die Bank ihre Mitglieder zu ihrem ersten Mitglieder-Nachhaltigkeitstag in der Klimaarena in Sinsheim ein! Ganz nach dem genossenschaftlichen Gedanken "was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele" möchte die Bank gemeinsam mit ihren Mitgliedern in die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz eintauchen. Zusammen gehen sie der Frage "Wie können wir unser Zuhause im Kraichgau schützen?" auf den Grund. Ein Event für die ganze Familie, gefüllt von informativen und interaktiven Ständen sowie Spiel und Spaß rund um die Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Genossenschaft in der Region.

Alle Informationen rund um den ersten Mitgliedermonat, der aktuellen Verlosung der Bank und dem Mitglieder-Nachhaltigkeitstag sind online unter vbkraichgau.de/mitgliedermonat erhältlich.