Die Weihnachtszeit lädt dazu ein, Freude zu schenken – am liebsten Erlebnisse, die bleiben. Die Villa Collection steht für "La Dolce Vita" – jene mediterrane Leichtigkeit, die sich in entspannten Tagen, gutem Essen, exzellentem Wein und dem bewussten Erleben der schönen Dinge des Lebens zeigt.

Bereits vor über 20 Jahren entstand aus der Sehnsucht nach diesem Lebensgefühl die Idee, einen Ort zu schaffen, der mehr bietet als klassische Hotellerie – ein Refugium, das Ihnen, liebe Gäste, besondere Momente schenkt, die das Leben rundum versüßen. Und das Schönste daran: Man muss gar nicht weit reisen, wenn das Gute so nah liegt.

Heute ist aus diesen Anfängen eine mediterrane Erlebniswelt entstanden, die das Beste von "La Dolce Vita" einfängt: die Villa Collection. Diese umfasst drei exquisit und liebevoll gestaltete Hotels – die Villa Toskana in Leimen mit über 320 Zimmern, sowie die Villa Medici in Bad Schönborn und die Villa Bosco in Walldorf. Zur Villa Toskana in Leimen gehören zudem die Vinothek Villa di Vino, der Concept Store Villa Oliva, und letztlich Ihre neue Wellnessoase, der Vista Spa, die das mediterrane Lebensgefühl perfekt abrunden.

Diese Vielfalt macht die Villa Collection zu einer wunderbaren Inspirationsquelle für besondere Weihnachtsgeschenke.

Im Concept Store Villa Oliva auf über 400 Quadratmeter finden Sie liebevoll kuratierte Präsente aus Lifestyle, Fashion und Interior – ausgewählt mit viel Gespür von Store-Managerin Sabine Riglewski, die Sie gern berät und jedes Geschenk stilvoll verpackt. Perfekt für alle, die Eleganz und Individua­lität schätzen.

Die Vinothek Villa di Vino begeistert mit erlesenen Weinen aus aller Welt, mediterraner Feinkost und individuell arrangierten Präsentkörben. Connaisseur Piero Cortinovis und sein Team stehen Ihnen mit Herzblut und langjähriger Expertise zur Seite, um aus über 1.500 Etiketten den perfekten Wein für Ihre ganz persönlichen "Dolce Vita"-Momente zu finden. Wer hingegen Zeit, Ruhe und Wohlbefinden verschenken möchte, findet im Vista Spa das ideale Präsent. Unter der Leitung von Patrick Krause erwartet Sie auf über 3000 Quadratmeter eine großzügige Wellnesswelt mit verschiedenen Saunen und Dampfbädern, einer wohl­tuenden Salzlounge, einem 33 °C warmen Infinitypool, zahlreichen Rückzugsbereichen und einem professionellen Massage- und Behandlungsteam.

Natürlich lassen sich auch unvergessliche Aufenthalte in unseren drei Häusern, kulinarische Genussmomente in unseren Restaurants oder flexible Wertgutscheine verschenken – ideale Optionen für alle, die die Wahl gern offenlassen. Jedes Präsent trägt ein Stück "La Dolce Vita" in sich und verwandelt Zeit in wertvolle Lieblingsmomente. Unser gesamtes Team unterstützt Sie mit Freude dabei, das passende Geschenk für Ihre Liebsten zu finden.

Ob entspannte Wohlfühlstunden, stilvolle Präsente, erlesene Weine, kulinarische Höhepunkte oder flexible Gutscheine – die Villa Collection bietet inspirierende Geschenkideen für alle. Verschenken Sie italienisches Lebensgefühl – direkt vor Ihrer Haustür und machen Sie Ihren Liebsten oder sich selbst eine besondere Freude.

Das gesamte Team der Villa Collection mit Familie Schreiber wünscht Ihnen eine wunderbare (Vor-)Weihnachtszeit! zg