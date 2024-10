zg. Nachhaltig & kostengünstig Skifahren – durch "mitwachsende" Ski & Skischuhe für Kinder!

Auch 2024 bietet der Sport65 Skibasar wieder erstklassige Qualität, Top-Beratung und attraktive Angebote für die ganze Familie. Dank des Sport65 KidsClub Tauschsystems könnt ihr Kinderski und -schuhe ganz einfach zurückgeben und gegen die nächste Größe oder Länge tauschen. So wächst die Ausrüstung mit den Kindern mit!

Seit über 20 Jahren sorgt der legendäre Sport65 Skibasar dafür, dass Familien günstig in den Wintersport starten können. An zwei Tagen finden kleine und große Wintersportfans preiswerte und frisch präparierte Ski, Skischuhe und Skistöcke aus dem Verleihpool sowie dem KidsClub Tauschsystem. Von Helm bis Brille gibt es natürlich auch alles, was man für die schönste Zeit des Winters braucht.

Die Sport65 KidsClub-Rücknahmegarantie gilt selbstverständlich auch bei gebrauchtem Material, das im Rahmen des Basars gekauft wird. Das kompetente Sport65 Shop-Team sowie Skilehrer*innen der Sport65 DSLV Profiskischule beraten umfassend, um das passende Material zu finden. Bindungen werden in der DSV-geprüften Werkstatt überprüft und maschinell eingestellt. Wetterfeste Zelte sorgen für trockene Füße, egal wie das Herbstwetter spielt!

Start: Freitag 25. Oktober ab 14 Uhr – Samstag 26. Oktober ab 10 Uhr.

Mehr Informationen unter: www.sport65.de/skibasar-news