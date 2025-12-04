zg. Was die meisten Paare im Stress der Planung jedoch vergessen, ist eine gute Portion Gelassenheit. Denn die Feier gilt den zwei Menschen, die sich entschließen den Rest Ihres Lebens zu teilen, und dieses Fest mit Allen zu feiern, die ihnen nahestehen. Zusammen mit Euren Gästen feiert Ihr an diesem Tag Euch, Euch ganz allein.

Wie wäre es, wenn es einen Ort für diese Traumhochzeit gäbe, die Euch als Brautpaar, der Familie und allen Freunden in idyllischer Abgeschiedenheit eine Feier ermöglicht, die Ruhe, Erholung und Spaß vereint?

Denn an diesem Tag werden Erinnerungen für das gemeinsame Leben geschaffen. Euer gemeinsames Leben, und das mit Euren Freunden und Familien.

Wir glauben, dass der Wolfsbrunnen in Heidelberg genau dieser Ort ist. Hier ist man ganz privat für sich, wenn man das möchte. Kein Verkehr, keine Passanten und auch keine direkten Nachbarn, nur umgeben von wunderschöner Natur. Idylle pur, und trotzdem gar nicht weit ab der Stadt.

Das freundliche und herzliche Team des Restaurants versteht sich darauf, gemeinsam mit Euch ein ganz individuelles Fest auszurichten. Vom festlichen, gediegenen Abend, bis zur lockeren Grillparty, findet hier jedes Brautpaar die passende Bewirtung und den passenden Rahmen. Immer mit einer kompetenten, hilfsbereiten und engagierten Ansprechpartnerin an der Seite.

Neben der Idylle der Lage und Landschaft, und der Freundlichkeit der Mitarbeiter, sprechen ganz handfeste Gründe für den Wolfsbrunnen.

Angebote kommen nicht von der Stange und berücksichtigen immer die Vorstellungen des Brautpaares, sowohl was den Ablauf des Festes, als auch das kulinarische Angebot betrifft.

Eventmanagement, Service und Küche sind ein seit vielen Jahren eingespieltes Team. Hier gibt es Bewirtung aus einem Guss.

Das Haus bietet neben dem außerordentlich großzügigen Außenbereich einen Festsaal für 110 Gäste, mehrere Stuben für bis zu 32 Gäste und genügend Parkplätze direkt vor der Türe.

Natürlich kann man hier auch bis in die frühen Morgenstunden ausgelassen feiern. Denn an den Festsaal schließt sich direkt ein kleiner Gewölbekeller für bis zu 30 Tänzer an. Hier kann der DJ voll aufdrehen, und im Saal können die Gespräche trotzdem weitergeführt werden.

Dass man stolz ist, auf die vielen schönen Feiern die hier stattgefunden haben, spürt man in jedem Gespräch mit dem Inhaber. Zwei seiner Mitarbeiterinnen, und auch er selbst, haben hier schon ihre Traumhochzeit gefeiert. Und die allermeisten Paare kehren immer wieder zurück an den Wolfsbrunnen. Sei es zum Hochzeitstag, zur Taufe Ihrer Kinder, oder zu anderen Familienfeiern.

Unter info@restaurant-wolfsbrunnen.de nehmen Sie Kontakt mit dem Team auf, das Ihre Traumhochzeit begleitet und wahr werden lässt.