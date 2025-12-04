Ein Kleinod der Szenerie Heidelbergs. Er wurde besungen, in Romanen verewigt, der Lyriker von Kleist suchte seine Stille und der Romantiker von Eichendorff nannte ihn "mystisch”: der Wolfsbrunnen. Eine historische Brunnen- und Gartenanlage im einstigen Fischerdorf Schlierbach. Mittendrin: eine mehr als 200 Jahre alte Gaststätte, in der schon Zar Alexander, Kaiser Franz von Österreich und auch Kaiserin Sissi speisten. Weit über Heidelberg hinaus ist der Wolfsbrunnen bekannt – und doch drohte hier 2008 das Ende der Gastronomie und der Verkauf des Areals. Engagierte Bürger Heidelbergs kämpften jedoch um ihren Wolfsbrunnen. Mit Artus Zellers "Restaurant Wolfsbrunnen" kam 2015 die Gastronomie zurück. Er kocht süddeutsche Heimatküche, "meine Wurzeln”, so der Gastronom. Die Produkte kommen aus der Region: das Gemüse von Bauern aus dem Umland, der Fisch aus dem Steinachtal, die Bratwürste aus dem Odenwald und das Wild von lokalen Jägern. Nur gelegentlich erinnert er sich an seine Kindheit in Italien, sagt Zeller lachend. "Dann platzt es aus mir raus und wir sind zwei Wochen lang eine Trattoria.”

Für Zeller ist das Lokal im Wolfsbrunnen mehr als nur Gastronomie. "Wir sind das gesellschaftliche Herz von Schlierbach”, sagt er, denn im wunderschönen Gasthaus finden auch alle wichtigen Kulturveranstaltungen, Hochzeiten und Feste der Gegend statt. Was nicht nur an der idyllischen Natur, sondern auch an Zellers historisch-schönem Restaurant mit herrlichem Biergarten liegt: Eine gute Stube, nicht zu elegant oder edel, sondern rustikal und gemütlich. "Ein sehr alter, ehrwürdiger und besinnlicher Ort”, sagt Zeller. Jetzt zur Weihnachtszeit verlassen die klassischen Wildgerichte und natürlich Gänse die Küche und die Vegetarier lieben die Rotkrautlasagne. An den beiden Feiertagen serviert das freundliche Serviceteam dann ein Menü, welches auch vegetarisch bestellt werden kann. Noch sind wenige Plätze an den Abenden frei.

An den Adventssonntagen begrüßt ein gemütlicher Glüh-weinstand die Gäste vor dem Abendessen. Dieser ist von 15 bis 19 Uhr geöffnet, und wird von der Trägergesellschaft Wolfsbrunnen gGmbH betrieben. zg

Einen Ausblick ins neue Jahr bietet Zeller. Das beliebte Käsefondue mit einem feinen Salat vorweg und einem "schlanken" Dessert, wird auch im Januar und Februar 2026 wieder angeboten. Hierzu erbittet das Restaurant jedoch vorab eine Reservierung unter 06221 373792 oder per E-Mail an: info@restaurant-wolfsbrunnen.de