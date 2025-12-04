Wer in diesem Jahr ein besonderes Weihnachtsgeschenk sucht, findet in der Region Heidelberg ein Erlebnis, das weit über den klassischen Gutschein hinausgeht. Die Bliss Group bringt 2026 die siebte Ausgabe ihres Pop-up-Restaurantkonzepts Stories Pop-up Kitchen ins Palais Prinz Carl zurück – und mit ihr eine Geschenkidee, die Genuss, Emotion und Erlebnis vereint.

Das perfekte Geschenk für Feinschmecker

Stories Pop-up Kitchen begeistert seit Jahren mit ungewöhnlichen Orten und moderner Kulinarik. Ob Betriebswerk, das ehemalige Toys"R”Us, die halle02, das Patrick-Henry-Village oder das frühere Springer-Verlagsgebäude – über 15.000 Gäste haben diese temporären Restaurantwelten bereits erlebt. Heute gilt das Konzept als erfolgreichstes Pop-up-Restaurant der Metropolregion Rhein-Neckar.

Von Februar bis Mai 2026 öffnet das Projekt erneut. Dann verwandelt sich das historische Palais Prinz Carl in der Heidelberger Altstadt in ein atmosphärisches Fine-Dining-Erlebnis. Unter dem Titel "Omakase" – japanisch für "Ich überlasse es dir" – nimmt die neue Ausgabe ihre Gäste mit auf eine kulinarische Reise nach Japan. Ein Erlebnis, das sich ideal zu Weihnachten verschenken lässt: exklusiv, zeitlich begrenzt und voller Überraschungsmomente – ganz nach dem Motto: "Wir kümmern uns um dein Weihnachtsgeschenk."

Die Saison 2026 mit einem besonderen Partner

Zwei-Sternekoch Benjamin Peifer vom Restaurant Intense in Wachenheim, vom Gault&Millau zum "Koch des Jahres 2025" gekürt. Gemeinsam mit dem Bliss-Küchenteam unter Sven Günther entwickelte er ein fünfgängiges Menü inklusive Getränkebegleitung, das japanische Präzision mit regionaler Handschrift verbindet.

Von den pulsierenden Straßen Tokyos bis zu den stillen Onsen am Fuße des Fujiyamas: Japan ist reich an Eindrücken und kulinarischer Tradition. Diese Vielfalt möchte die Bliss Group erlebbar machen – in Atmosphäre, Gerichten und feinen Details. Omakase bedeutet Vertrauen: sich auf den Moment einlassen und die Auswahl dem Können der Küche überlassen.

Ein Geschenk, das in Erinnerung bleibt

Ob für Genießer, besondere Anlässe oder als Überraschung für die Liebsten: Ein Besuch beim Stories Pop-up Kitchen ist ein Geschenk, das man gemeinsam erlebt – und das weit über den Abend hinaus in Erinnerung bleibt. Da das Restaurant nur wenige Monate geöffnet ist, entsteht eine Exklusivität, die es zum idealen Weihnachtsgeschenk macht. Verschenken Sie ein Erlebnis, das berührt, überrascht und verbindet – und machen Sie Weihnachten in der Region zu etwas ganz Besonderem. zg

Stories Pop-up Kitchen im Palais Prinz Carl Heidelberg von Februar – Mai 2026

Tickets & Gutscheine unter: www.stories-popup-kitchen.de