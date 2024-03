Standort(e): Elztal-Dallau (Deutschland), Fegersheim/Straßburg (Frankreich), Pécs (Ungarn)

Mitarbeitende: 196 - Azubis: 10

Geschäftsfelder: Nutzfahrzeugeindustrie Investitionsgüterindustrie

Nutzfahrzeugeindustrie Investitionsgüterindustrie Benefits: Kantine, Sport, Rabatte, Weiterbildungen, Veranstaltungen, Altersvorsorge, Betriebsarzt, Parkplatz, Gleitzeit, Essenszulage, Betrieblicher Unterricht, Azubi-Events, kostenfreie Arbeitskleidung und andere Sachbezüge ("Spitzer-Card") und vieles mehr!





AUSBILDUNGSBERUFE (m/w/d)

Industriekaufleute

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Mittlere Reife oder Abitur Beginn 1.09. Berufsschule Ludwig-Erhard-Schule, Mosbach Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.130/1.190/1.275



Fachkraft für Lagerlogistik

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Haupt- / Real- /Fachhochschule Beginn 1.09. Berufsschule Ludwig-Erhard-Schule, Mosbach Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.130/1.190/1.275



Konstruktionsmechaniker

Dauer (Jahre) 3,5 Voraussetzung/Schulabschluss ein sehr guter Hauptschulabschluss (bei erfolgr. Abschluss der BFS Metall ist eine Verkürzung der Ausbildungszeit von bis zu einem Jahr möglich) Beginn 1.09. Berufsschule Gewerbeschule, Mosbach Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.130/1.190/1.275



Wir, die Spitzer Silo-Fahrzeugwerke GmbH, blicken auf eine traditionsreiche Unternehmensgeschichte zurück. Im Jahr 1872 hat Johann Spitzer den Grundstein für die heutige Unternehmensgruppe gelegt und ließ sein Unternehmen für die Herstellung und den Verkauf von landwirtschaftlichen Gütern in das Handelsregister eintragen. Heute präsentieren wir uns als international aktive Unternehmens-Gruppe und sind einer der führenden Hersteller von Silofahrzeugen, Siloaufbauten und Siloanhänger in Europa. Das umfassende Know-how, auf das wir für die Entwicklung und Produktion kundenorientierter Fahrzeuge zurückgreifen können, reicht weit zurück. Denn in diesem speziellen Segment waren wir die Ersten, die ein Silofahrzeug auf den Markt gebracht haben.

Neben dem Stammwerk in Elztal-Dallau, gehört ein Werk in Fegersheim bei Straßburg in Frankreich und eine Niederlassung im ungarischen Pécs zu unseren Produktionsstätten.

Wir als Spitzer haben uns Kundenorientierung als Ziel gesetzt; fast jedes Neufahrzeug ist ein Unikat. Innovation und Kreativität sind fest in der DNA von Spitzer verankert. Jeden Tag lösen wir komplexe technische Probleme. Wir haben Geschichte geschrieben und wollen das auch in Zukunft tun. Wir suchen Auszubildende, die mit uns diese Zukunft gestalten. Dies ist deine Chance - werde auch du Mitglied der "Spitzer-Familie"!

Info & Kontakt:

www.spitzer-silo.com

Adresse:

Spitzer Silo-Fahrzeugwerke GmbH, Brühlweg 10, 74834 Elztal-Dallau

Ansprechpartner:

Frau Andrea Hammer, bewerbung@spitzer-silo.com, 06261 8005-0

