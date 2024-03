Standort(e): Heidelberg

Heidelberg Mitarbeitende: 260 - Azubis : 10

260 - : 10 Geschäftsfelder: Technik, Planung und Bau

Technik, Planung und Bau Benefits: Weiterbildungen, Jobticket, D-Ticket, Sport, Kantine/Mensa, Essenszulage, Veranstaltungen, Rabatte, Altersvorsorge, Gleitzeit, Betriebsarzt, Parkplatz

AUSBILDUNGSBERUFE (m/w/d)

Elektroniker für Energie-und Gebäudetechnik

Dauer (Jahre) 3,5 Voraussetzung/Schulabschluss Hauptschule Beginn 1.09.24 Berufsschule Carl-Bosch-Schule Heidelberg Gehalt 1./2./3./4. Jahr (€) 1.175/1.226/1.273 /1.333



Elektroniker für Automatisierungstechnik

Dauer (Jahre) 3,5 Voraussetzung/Schulabschluss Hauptschule Beginn 1.09.24 Berufsschule Werner-von-Siemens-Schule Mannheim Gehalt 1./2./3./4. Jahr (€) 1.175/1.226/1.273 /1.333



Elektroniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Dauer (Jahre) 3,5 Voraussetzung/Schulabschluss Hauptschule Beginn 1.09.24 Berufsschule Johannes-Gutenberg-Schule Heidelberg Gehalt 1./2./3./4. Jahr (€) 500 (Schule)/1.226/1.273/1.333



Bachelor of Engineering - Automatisierungstechnik

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Hochschulzugangsberechtigung, z.B. Abitur Beginn 1.10.24 Berufsschule DHBW Mannheim Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.400/1.600/1.800



Starte mit uns in Deine Zukunft. Gemeinsam halten wir die gesamte Technik am Universitätsklinikum am Laufen. Alles, um an einem der besten Krankenhäuser weltweit dafür zu sorgen, dass die Patienten durch unsere Ärzte und Pflegekräfte die bestmögliche Versorgung erhalten.

Unser Team von technischen Experten arbeitet rund um die Uhr, um sicherzustellen, dass technische Anlagen reibungslos funktionieren und stets für unsere Nutzer einsatzbereit sind. Wir sind die Akteure hinter den Kulissen. Als angehender Elektroniker bist Du bei uns an der Quelle der Energieversorgung. Lerne von unseren Experten und trage dazu bei, höchste Sicherheitsstandards aufrechtzuerhalten. Bei uns erlebst du Gebäudeautomatisierung nicht nur theoretisch, sondern praktisch. Tauche z. B. ein in unterirdische automatische Wagen-Transportanlagen (AWT) und gestalte mit uns die Zukunft der Gebäudetechnik. Entscheidest Du Dich für die Anlagenmechanik, dann installierst, prüfst und reparierst Du mit uns zusammen die verschiedensten Lüftung-, Heizungs- und Sanitär-Anlagen damit alles fließt und läuft.

Info & Kontakt:

www.ukhd.de/ktg

Adresse:

Klinik Technik GmbH, Im Neuenheimer Feld 670, 69120 Heidelberg

Ansprechpartner:

Sascha Hauer, sascha.hauer@med.uni-heidelberg.de, 06221 56-35004

