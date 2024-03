Standort(e): Heidelberg

Heidelberg Dozent:innen: 57 - Studierende : 750

57 - : 750 Fachbereiche: Wirtschaft und Management, Gesundheit und Soziales

Wirtschaft und Management, Gesundheit und Soziales Benefits: D-Ticket JugendBW, barrierefrei, Online-Vorlesungen, Weiterbildungen, Veranstaltungen





STUDIENGÄNGE (m/w/d)

BWL (B.A.), Immobilienwirtschaft (B.A.), Wirtschaftsrecht (LL.B.)

Dauer (Jahre) 6 Semester Voraussetzung/Schulabschluss Abitur, Fachhochschulreife Beginn Winter-/Sommersemester Bewerbungsfrist Bewerbung jederzeit möglich Lehrsprache Deutsch



Event, HR & Psychology, Nachhaltigkeit, Internationales Management, Tourismus (B.A.)

Dauer (Jahre) 6 Semester Voraussetzung/Schulabschluss Abitur, Fachhochschulreife Beginn Winter-/Sommersemester Bewerbungsfrist Bewerbung jederzeit möglich Lehrsprache Deutsch, Englisch



Ernährung & Fitness in der Prävention (B.Sc.), Sportmanagement (B.A.)

Dauer (Jahre) 6 Semester Voraussetzung/Schulabschluss Abitur, Fachhochschulreife Beginn Winter-/Sommersemester Bewerbungsfrist Bewerbung jederzeit möglich Lehrsprache Deutsch



Medienmanagement und Digitales Marketing (B.A.)

Dauer (Jahre) 6 Semester Voraussetzung/Schulabschluss Abitur, Fachhochschulreife Beginn Winter-/Sommersemester Bewerbungsfrist Bewerbung jederzeit möglich Lehrsprache Deutsch



Philosophie, Politik und Wirtschaft (B.A.)

Dauer (Jahre) 6 Semester Voraussetzung/Schulabschluss Abitur, Fachhochschulreife Beginn Winter-/Sommersemester Bewerbungsfrist Bewerbung jederzeit möglich Lehrsprache Deutsch



Psychologie (B.Sc.) und Psychologie (universitär B.Sc.)

Dauer (Jahre) 6 Semester Voraussetzung/Schulabschluss Abitur, Fachhochschulreife Beginn Winter-/Sommersemester Bewerbungsfrist Bewerbung jederzeit möglich Lehrsprache Deutsch



Soziale Arbeit (B.A.)

Dauer (Jahre) 6 Semester Voraussetzung/Schulabschluss Abitur, Fachhochschulreife Beginn Winter-/Sommersemester Bewerbungsfrist Bewerbung jederzeit möglich Lehrsprache Deutsch



An der Hochschule Fresenius Heidelberg studierst du in persönlicher Atmosphäre und kleinen Studiengruppen. Das Studium ist sehr praxisnah, d.h. du erwirbst Fachwissen und Kompetenzen, die du im späteren Berufsalltag wirklich brauchst, und schon während des Studiums kannst du mit Unternehmenspartnern der Hochschule in Kontakt kommen. Eingebettet in eine klare Studienstruktur hast du durch das Angebot verschiedener Schwerpunkte bzw. Wahlmodule den Freiraum, deinen Interessen zu folgen. All das erleichtert dir den Übergang in den Beruf. Auf dem Weg dorthin hast du außerdem die Möglichkeit, Auslandserfahrungen zu sammeln, z.B. bei Business Exkursionen oder in einem Auslandssemester.

Die Hochschule Fresenius Heidelberg ist eine durch das Land Baden-Württemberg staatlich anerkannte Hochschule. Sie gehört zum Verbund der Hochschule Fresenius mit rund 18.000 Studierenden an ihren neun Standorten in Deutschland.

Info & Kontakt:

www.hs-fresenius.de

Adresse:

Hochschule Fresenius Heidelberg

Ansprechpartner:

Sandra Becher, sandra.becher@hs-fresenius.de, 06221 64420

