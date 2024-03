Standort(e): Osterburken

Osterburken Mitarbeitende: 320 weltweit, 100 in Osterburken - Azubis : 9 Azubis/3 Studierende

Steuerungstechnik & Automatisierung Benefits: Weiterbildungen, Home Office, Veranstaltungen, Altersvorsorge, Gleitzeit, Sport, Parkplatz, barrierefrei

AUSBILDUNGSBERUFE (m/w/d)

Elektroniker für Betriebstechnik/Automatisierungstechnik

Dauer (Jahre) 3,5 Voraussetzung/Schulabschluss Mittlere Reife Beginn 1.09.24 Berufsschule ZGB Buchen Gehalt 1./2./3./4. Jahr (€) 1.011/1.050/1.112/1.169



Industrieelektriker

Dauer (Jahre) 2 Voraussetzung/Schulabschluss guter Hauptschulabschluss, Mittlere Reife Beginn 1.09.24 Berufsschule ZGB Buchen Gehalt 1./2. Jahr (€) 1.011/1.050



Bachelor of Engineering - Elektrotechnik /Infotronik

Dauer (Jahre) 3 (6 Semester) Voraussetzung/Schulabschluss Allgemeines bzw. fachgebundenes Abitur oder Fachabitur Beginn 1.10.24 Berufsschule DHBW Mosbach Gehalt 1./2./3./4. Jahr (€) 1.011/1.050/1.112



Bachelor of Engineering Wirtschaftsingenieurwesen - Internationales Technisches Projektmanagement

Dauer (Jahre) 3 (6 Semester) Voraussetzung/Schulabschluss Allgemeines bzw. fachgebundenes Abitur oder Fachabitur Beginn 1.10.24 Berufsschule DHBW Mosbach Gehalt 1./2./3./4. Jahr (€) 1.011/1.050/1.112



Im Bereich Steuerungstechnik und Automatisierung entwickeln wir maßgeschneiderte Systeme, die die Produktionsabläufe unserer Kunden automatisieren, Prozesse verbessern und damit Durchlaufzeiten und Kosten senken.

Dies realisieren wir mit einem eigenen Schaltschrankbau, der Elektroinstallation, sowie einer hohen Expertise in der Hardwareplanung und Softwareprogrammierung von Steuerungstechnik für Automatisierungsanlagen jeglicher Art. Dazu zählen zum Beispiel Ladeportale, Fördertechnik, Roboterzellen, Maschinen oder sonstige Anlagen. Von der Planung am Standort in Osterburken bis hin zur Inbetriebnahme beim Kunden vor Ort unterstützen wir unsere Kunden mit Komplettlösungen aus einer Hand.

Info & Kontakt:

www.hdao.de

Adresse:

HDAO Group, Industriepark 26, 74706 Osterburken

Ansprechpartner:

Stephanie Tomac, karriere@hdao.de, 06291 64805-0

Socials:

hdaogroup

HDAO-Group

HDAO Group

hdao_group