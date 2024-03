Standort(e): Mannheim; Weitere Standorte in Baden- Württemberg, z.B. in Baden-Baden

Mannheim; Weitere Standorte in Baden- Württemberg, z.B. in Baden-Baden Fachrichtungen: Berufsbildende Schule mit Ausbildungen im Gesundheitsbereich und Gestaltung

Berufsbildende Schule mit Ausbildungen im Gesundheitsbereich und Gestaltung Benefits: Weiterbildungen, Online-Vorlesungen, D-Ticket, Veranstaltungen, Firmen-Laptop, Mensa, barrierefrei





STUDIENGÄNGE (m/w/d)

Physiotherapie

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Abitur, Realschulabschluss oder Hauptschulabschluss inkl. abgeschl. zweijährige Ausbildung Beginn 09/2024 & 02/2025



Pharmazeutisch-technische Assistenz (PTA) - schulgeldfrei

Dauer (Jahre) 2,5 Voraussetzung/Schulabschluss Abitur, Realschulabschluss oder Hauptschulabschluss inkl. abgeschl. zweijährige Ausbildung Beginn 09/2024



Grafikdesign

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Abitur, Realschulabschluss oder Hauptschulabschluss inkl. abgeschl. zweijährige Ausbildung Beginn 09/2024



Ausbildungsbegleitend - B.Sc. Physiotherapie

Dauer (Jahre) 4 Voraussetzung/Schulabschluss Fachhochschulreife, Abitur oder gleichw. Abschluss Beginn 09/2024 & 02/2025



Ausbildungsbegleitend - B.A. Kommunikationsdesign

Dauer (Jahre) 3,5 Voraussetzung/Schulabschluss Fachhochschulreife, Abitur oder gleichw. Abschluss Beginn 09/2024



Dual - B.A. Kindheitspädagogik

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Fachhochschulreife, Abitur oder gleichw. Abschluss Beginn 10/2024



Dual - B.A. Soziale Arbeit

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Fachhochschulreife, Abitur oder gleichw. Abschluss Beginn 10/2024



begleitend - B.Sc. Pharmamanagement

Dauer (Jahre) 3,5 Voraussetzung/Schulabschluss Fachhochschulreife, Abitur oder gleichw. Abschluss Beginn 09/2024



Seit 2013 bietet die Bernd-Blindow-Schule im Mannheimer Stadtteil Wohlgelegen staatlich anerkannte Ausbildungen aus den Bereichen Gesundheit und Grafikdesign an.

Unsere familiär geführten Schulen sorgen für eine angenehme, motivierende Lern- und Studienatmosphäre ohne die Anonymität einer staatlichen Einrichtung. Kleine Klassen, berufserfahrene Lehrkräfte und eine hohe Praxisnähe kennzeichnen die Schulen. Mehrwöchige Praktika sind feste Bestandteile unserer Ausbildungen. Schulinterne Praktika, Vorträge und verschiedene Kooperationsprojekte bereiten die Schüler:innen ebenfalls auf den Schulalltag vor.

Der Erwerb der Fachhochschulreife neben der Ausbildung (nicht in Physiotherapie) und ein ausbildungsbegleitendes Studium an der DIPLOMA Hochschule sind auf Wunsch möglich. Ab April 2024 bietet die Hochschule zudem duale Studiengänge in Kindheitspädagogik (B.A.) und Soziale Arbeit (B.A.) an. Voraussetzung für ein Fernstudium sind das Abitur, die Fachhochschulreife oder ein gleichwertiger Bildungsstand.

Info & Kontakt:

www.blindow.de

Adresse:

Käfertaler Straße 190 (Physiotherapie) & Käfertaler Straße 258 (PTA und Grafikdesign), 68167 Mannheim

Ansprechpartner:innen:

Tel. 0621 4017 2810 (PTA & Grafikdesign) & Tel. 0621 1504 730 (Physiotherapie), mannheim@blindow.de

Socials:

bbs.mannheim

pta_blindow_mannheim, bernd_blindow_gruppe

blindowgruppe

berndblindowgruppe