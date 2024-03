Standort(e): Heidelberg, Hockenheim, Walldorf, Sinsheim, Mosbach

Heidelberg, Hockenheim, Walldorf, Sinsheim, Mosbach Mitarbeitende: 150 - Azubis : 14

150 - : 14 Geschäftsfelder: Automobilverkauf und Service

Automobilverkauf und Service Benefits: Weiterbildungen, Veranstaltungen, Rabatte, Betriebsarzt, Altersvorsorge, Parkplatz





AUSBILDUNGSBERUFE (m/w/d)

Automobilkaufmann/frau

Dauer (Jahre) 3,5 Voraussetzung/Schulabschluss Mittlere Reife Beginn 1.09. Berufsschule Julius-Springer-Schule



KFZ-Mechatroniker/in

Dauer (Jahre) 3,5 Voraussetzung/Schulabschluss Mittlere Reife Beginn 1.09. Berufsschule Berufsfachschulen KFZ der Region



Digitalisierung, zukunftsweisende Technologien und Fortschritt haben wir uns ebenso auf die Fahne geschrieben wie Tradition, familiäre Werte, Nachhaltigkeit und Vertrauen. Das ist es, was uns als wachsendes Familienunternehmen ausmacht. Wir bleiben nicht stehen, sondern entwickeln uns für unsere Kunden und mit ihnen stets weiter.

An unseren fünf Standorten arbeiten wir mit Leidenschaft für unsere Kunden und sind Ansprechpartner zu allen Fragen und Wünschen rund um die Marken BMW, BMW i, BMW M und MINI. Um auch in Zukunft zu bestehen und Maßstäbe zu setzen investieren wir in eine vielseitige Ausbildung, die Spaß macht und Talente fördert. Werden Sie Teil unseres Team und arbeiten gleichzeitig an einem der bewegendsten Themen der heutigen Zeit: der Zukunft der Mobilität.

Bringen Sie Ihre persönlichen Fähigkeiten ein, und bauen Sie Ihre Talente und Stärken weiter aus. Bei uns erwartet Sie ein abwechslungsreicher Ausbildungsplatz mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten.

Info & Kontakt:

www.bmw-krauth.de

Adresse:

Autohaus Krauth, Neulandstr. 26, 74889 Sinsheim

Ansprechpartnerin:innen:

Personalabteilung, info@bmw-krauth.de, 07261 9251-0

Socials:

bmw.krauth.gruppe

krauth_gruppe

autohaus-krauth-gmbh-&-co.-kg-bmw-u.-mini-vertragshändler

krauth-gruppe