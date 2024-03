Standort(e): Sinsheim-Hoffenheim

Mitarbeitende: 185 - Azubis: 18

Geschäftsfelder: Metall- / Kunststoffbranche

Benefits: Regional-Card, Weiterbildungen, Veranstaltungen, Altersvorsorge, Betriebsarzt, Parkplatz

Kunststoff- und Kautschuktechnologe Formeteile

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung / Schulabschluss Haupt- / Real- / Fachhochschule Beginn 1.09 Berufsschule Friedrich-Hecker-Schule Sinsheim Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 700 / 950 / 1050



Werkzeugmechaniker Formenbau

Dauer (Jahre) 3,5 Voraussetzung / Schulabschluss Haupt- / Real- / Fachhochschule Beginn 1.09 Berufsschule Friedrich-Hecker-Schule Sinsheim Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 700 / 950 / 1050 / 1150



Industriemechaniker Fachrichtung Instandhaltung

Dauer (Jahre) 3,5 Voraussetzung / Schulabschluss Haupt- / Real- / Fachhochschule Beginn 1.09 Berufsschule Friedrich-Hecker-Schule Sinsheim Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 700 / 950 / 1050 / 1150



Fachkraft für Lagerlogistik

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung / Schulabschluss Haupt- / Real- / Fachhochschule Beginn 1.09 Berufsschule Friedrich-Hecker-Schule Sinsheim Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 800 / 900 / 950



Nachhaltige Kunststoffinnovation trifft auf deine Zukunft – Werde Teil unserer ako-Familie!

In unserer modernen Welt, geprägt von Innovation und Fortschritt, bieten wir dir die perfekte Plattform, um deine Karriere zu starten. Als familiengeführter Mittelständler mit einer stolzen Tradition, die bis 1956 zurückreicht, sind wir bekannt für unsere hochwertigen Kunststofflösungen, die in der ganzen Welt gebraucht werden. Dabei konzentrieren wir uns auf Bereiche, die wirklich was verändern, wie zum Beispiel die Agrar- und Nutzfahrzeugtechnologie sowie wassersparende Sanitärindustrie.

Bei uns steht Qualität an erster Stelle – das gilt nicht nur für unsere Produkte, sondern auch für unsere Ausbildung. Als familiengeführtes Unternehmen in dritter Generation legen wir großen Wert auf ein inspirierendes Lernumfeld, das deine Neugierde weckt und deine Talente entfaltet. Wir glauben an die Vielfalt und schätzen sowohl junge Talente als auch erfahrene Quereinsteiger:innen. Bei uns erwartet dich kein 08/15-Job – stattdessen bieten wir dir herausfordernde Aufgaben, die deine Kreativität und dein Können herausfordern.

Bist du bereit, die Welt des kreislauffähigen Kunststoffs zu erobern und gemeinsam mit uns neue Maßstäbe zu setzen? Dann melde dich noch heute und werde Teil unseres Teams bei ako!

Info & Kontakt:

www.ako-kolb.de / www.azubi-ako.de

Adresse:

ako Kunststoffe Alfred Kolb GmbH, Große Minke 10, 74889 Sinsheim-Hoffenheim

Ansprechpartner:

Niels Dellinger, jobs@ako-kolb.de, 07261-945220

Socials:

ako_kunststoffe_alfredkolb

azubiyo / AKO-Kunststoffe Alfred Kolb GmbH