Wenn es draußen kalt wird, laden wir Sie ein, Wärme, Musik und kulinarische Raffinesse zu erleben – im Herzen Heidelbergs, in Schrieder’s Restaurant & Bar. Hier vereinen wir kreative Kochkunst mit charmantem Service und stilvollem Ambiente. Freuen Sie sich auf unsere Winterhighlights.

Die Ganze Gans

Seit dem 11. November heißt es wieder: Es ist Gänsezeit! Genießen Sie unsere beliebte "Ganze Gans für vier Personen" – mit Kartoffelklößen, Apfelrotkohl, Gänsesoße und glasierten Maronen für 168 Euro. Auf Wunsch servieren wir sie im Restaurant oder bereiten sie zur Abholung für den heimischen Festtisch vor. Nur auf Vorbestellung – ein Festmahl für genussvolle Stunden mit Familie und Freunden.

Advents- & Weihnachtsbrunch

Mit dem 30. November beginnt unser Adventbrunch, der im Weihnachtsbrunch am 25. und 26. Dezember seinen Höhepunkt findet. Es erwartet Sie ein großes Buffet mit saisonalen Spezialitäten, süßen Versuchungen, Begrüßungssekt und Cocktail, Live-Stationen, Waffeln, Ganze Gans, Kaffeespezialitäten, Hauswein, Bier, Softdrinks und Live-Musik – alles inklusive ab 69 Euro pro Person, inklusive Parken in der Tiefgarage. Sichern Sie sich noch schnell die letzten Plätze.

Weihnachtsbuffet am 24. Dezember

Am Heiligabend begrüßen wir Sie zu einem festlichen Weihnachtsbuffet im Schrieder’s Restaurant & Bar. Freuen Sie sich auf klassische Weihnachtsgerichte, winterliche Kreationen unserer Küche und ein mit Liebe dekoriertes Restaurant, in dem Sie den 24. Dezember entspannt und genussvoll mit Familie und Freunden verbringen können.

Silvester im Schrieder’s Restaurant

Zum Jahreswechsel laden wir Sie zu unserem Silvesterbuffet in Schrieder’s Restaurant ein. Starten Sie mit einem Sektempfang, genießen Sie ein feierliches Buffet in festlich dekoriertem Ambiente und stimmen Sie sich auf den Jahreswechsel mit Live-Pianomusik ein. Beginn ist um 19 Uhr, das Buffet steht Ihnen bis 23 Uhr zur Verfügung. Der Preis beträgt 79 Euro pro Person, Getränke werden separat berechnet. zg

Verbringen Sie eine genussvolle Winterzeit im Schrieder’s, wo jedes Detail mit Liebe gestaltet ist.

Gerne nehmen wir Ihre Reservierung per Telefon oder E-Mail entgegen:

Tel.: 06221 733 909 801

Schrieders@hiltonheidelberg.com