au. Den Zauber der kalten Monate entfacht das Team der Heidelberger Schloss Gastronomie mit vielen Genussmomenten in der Schlossweinstube. Unter anderem laden verschiedene Küchenpartys Gourmets, Entdecker und Freunde stilvoller Partys ein, unvergessliche Abende in der Schlossküche zu erleben.

Den Auftakt macht am 15. November die beliebte Gänse-Küchenparty, bei der Genießer schmackhafte Spezialitäten rund um die Heidelberger Bauerngans in ausgelassener Gesellschaft entdecken und dem Team von Spitzenkoch Martin Scharff in die Töpfe schauen können. Cremiges, Zartes, Würziges und Sü.es – alles dreht sich einen Abend lang um die köstliche Martinsgans und den Zauber der Vorweihnachtszeit. Die Nikolaus-Küchenparty am 6. Dezember macht "Ho Ho Ho"-Lust auf noch mehr vorweihnachtliche Leckereien und kreative Köstlichkeiten. Gastgeber und Spitzenkoch Martin Scharff kreiert sechs festliche Gänge, die sowohl Fleischliebhaber als auch Vegetarier begeistern werden. Natürlich alles wieder direkt aus der Schlossküche serviert – denn die besten Partys finden nun mal in der Küche statt.

Den Herbst und Winter bringt auch der Adventsbrunch am 30. November auf die Zunge: Von 11.30 bis 15 Uhr erwartet die Gäste entspannte Noblesse in der liebevoll dekorierten Schlossweinstube mit einem opulenten Brunch mit verschiedenen Gängen und Frühstücksklassikern und das alles gekrönt von einem romantischen Ausblick in den Schlosshof.

Das "Escape-Dinner" am 4. Dezember und 16. Januar 2026 verheißt hingegen Dinner-Genuss getoppt mit einer riesigen Portion Spannung, denn es geht darum, das Geheimnis des Geschmacks zu knacken: mit Rätselrunden, Team-Challenges mit Escape-Dinner-App und moderierter Unterhaltung für extra viel Spaß! Kulinarisch sorgt die Schlossgastronomie für spannende Geschmacksexplosionen.

Wer Genuss als Quelle gemeinsamer Lebensfreude erleben will und Neugier auf neue Geschmackshorizonte mitbringt, wird im Heidelberger Schloss im Winter 2025 auf unvergessliche Art verwöhnt. Kontakt: www.heidelberger-schloss-gastronomie.de