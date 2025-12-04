Wer nach einem Weihnachtsgeschenk sucht, das weder verstaubt ist noch selbst zum Staubfänger wird, überrascht lieber mit Musikerlebnissen oder kulinarischen Freuden. Noch besser: mit beidem zusammen – im Heidelberger Schloss gehören Musik und gutes Essen zusammen wie der Weihnachtsmann und sein Rentier Rudolph.

Noch bis zum 18. Januar kann man das auf rockigste Weise bei "The Music of Queen" erleben. Gleich danach folgen am 17. Januar "The Music of Sting & Police" und am 23. Januar "The Music of U2". An beiden Terminen treten international gefeierte Tribute-Bands auf, die authentisch und kraftvoll die Musik dieser Weltklasse-Bands auf die Bühne bringen. Dazu bringt Spitzenkoch Martin Scharff ein 4-Gang-Menü auf den Teller, das die leckersten Aromen des Winters einfängt und mit handwerklicher Kochkunst präsentiert wird.

Wer als Überraschung unter den Weihnachtsbaum etwas ganz Glamouröses legen möchte, der verschenkt einen Abend ganz im Zeichen von James Bond. Das Kult- event im Heidelberger Schloss findet als große Gala am 28. März 2026 statt. Dazu verwandelt sich der Königsaal in eine Kulisse, die aus einem Bond-Film entstammen könnte: Ein Champagnerempfang, elegante Gäste und auf der Bühne werden die besten Bond-Songs performt samt Fernsehballett. Durch den Abend führt Bond-Experte Danny Morgenstern, der spannende Einblicke aus dem 007-Universum gibt.

Oder wie wäre es mit einem "Twenü-Gutschein" für Nachwuchsgourmets unter Dreißig? Das 3-Gang-Menü all inclusive gibt es in der Schlossweinstube schon für 95 Euro. Und wer doch lieber schon mal etwas Sommervorfreude zum Geschenk machen möchte, der wählt einen Gutschein für die kommenden Sommer-Open-Air-Events im Schlosshof 2026. Statt Dinge zu überreichen, die bald vergessen sind, schenken solch besondere Erlebnisse bleibende Erinnerungen, die Herz und Sinne gleichermaßen bewegen. au

Info: www.heidelberger-schloss-gastronomie.de