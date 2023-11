Heidelberg. (vfk/zg) Ein Jahr nach der Gründung von Cozy Heaven hat das E-Commerce Start-up aus Heidelberg seine Position auf dem Markt etabliert. Mit innovativer Eukalyptus Bettwäsche aus Portugal, bestehend aus der holzbasierten Lyocellfaser, will das Team um den Heidelberger Linus Pfeil, Thomas Röser und Fabian Baumann, frischen Wind in den eingestaubten Bettwäsche Markt bringen und eine luxuriöse Alternative zu herkömmlichen Materialien bieten.

Denn Lyocell (gewonnen aus Eukalyptusholz) hat viele Vorteile. So ist der Stoff deutlich weicher und atmungsaktiver, was für schweißfreie Nächte sorgt. Dank effizienter Thermoregulierung wärmt die Bettwäsche im Winter und wirkt kühl im Sommer. Außerdem ist Lyocell hypoallergen und hemmt den Nährboden für Milben und Bakterien. In Portugal wird der Stoff fair und umweltfreundlich produziert.

"Was ein aufregendes Gründungsjahr. Wir sind begeistert von der sensationellen Entwicklung!”, sagt Pfeil. Am meisten freuen sich die Gründer über das grandiose Kundenfeedback. So berichten zahlreiche Kunden von verbesserter Schlafqualität und mehr Erholung. "Wir legen besonders Wert auf unser Kundenfeedback, um das Sortiment kontinuierlich zu verbessern", sagt Röser. So wurde die Farbauswahl von drei auf neun Farben erweitert – weitere folgen bald. Auch bei den Größen der Bettwäsche wurde auf Kundenwünsche gehört. So sind neben Standardgrößen auch Sondergrößen erhältlich. Als perfekte Ergänzung zur Bettwäsche bietet Cozy Heaven nun auch geschmeidige Spannbettlaken aus 100 Prozent Lyocell an.

Die Bettwäsche ist nicht nur im eigenen Online Shop verfügbar, sondern auch auf Amazon und Otto. Auf Amazon ist Cozy Heaven sogar unter den Top Bettwäsche Marken gelistet. Neben kostenlosem Versand innerhalb von 24 Stunden bietet das Start-Up die Chance auf 30 Nächte risikofreies Probeschlafen.

Derzeit läuft die größte Rabatt Aktion des Jahres für Black Friday. Die perfekte Chance, um auf hochwertige Eukalyptus Bettwäsche umzusteigen!

www.cozy-heaven.com