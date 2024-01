Heidelberg. (au) Den richtigen Kinderwagen, die passenden Kindermöbel oder die schönste Babykleidung zu finden, stellt so manche Eltern vor eine große Herausforderung. Das empfand auch Nathalie Ebadian, als sie vor 16 Monaten in Heidelberg Mutter wurde. Sie wünschte sich ein Fachgeschäft mit ehrlicher, kompetenter Beratung: "Bei der Suche bin ich dann auf das Franchisekonzept Kind der Stadt gestoßen, das es bereits in vielen anderen Städten gibt. Es war sofort klar, dass sowas eindeutig in Heidelberg fehlt." Eigentlich in der Softwarebranche tätig, fällte sie daher sehr schnell den Entschluss, ein "Kind der Stadt" in Heidelberg zu eröffnen. "Vom Franchise-Gründer, der vor zehn Jahren die Idee dazu hatte, wurde mir empfohlen, mein Start-up mit der Sparkasse Heidelberg zu planen. Und ich bin heute sehr dankbar für den Tipp." Anja Schaidhammer, Firmenkundenberaterin der Sparkasse Heidelberg, war ebenfalls begeistert von dem Konzept: "Die Idee, die Aufbereitung und der hervorragende Standort in der Weststadt haben uns sofort überzeugt. Im Zuge unseres Engagements haben wir dann auch Fördermittel beantragt. Das ist von der Antragstellung und der Kommunikation mit der Förder- und Bürgschaftsbank sehr umfangreich. Aber das übernehmen wir gerne für unsere Kunden." Das regionale Know-how ihrer Bank, genauso wie die komplette Abwicklung nur über eine Ansprechpartnerin, bezeichnet die Gründerin als äußerst wertvoll. "Wir versuchen, alles abzudecken. Dazu gehört neben der herausfordernden Beantragung der Fördermittel auf Wunsch auch die Übernahme der Warenerstausstattung sowie die betriebliche Absicherung", bestätigt Schaidhammer.

Im November konnte das "Kind der Stadt" eröffnen, nachdem das 150 Quadratmeter große Geschäft in der Schillerstraße komplett renoviert und umgebaut wurde. Investiert wurde in einen neuen hellen Holzfußboden und eine hochwertige Innenausstattung. "Die Phase vor oder kurz nach der Geburt ist eine sehr emotionale und deshalb möchten wir eine intime Wohnzimmeratmosphäre bieten, in der in Ruhe beraten wird. Unser Premium-Sortiment konzentriert sich auf skandinavische Marken, aber auch kleine Manufakturen aus der Region soll es bei uns geben. Wir haben jetzt schon personalisierte, handgestrickte Pullover einer kleinen Heidelberger Marke im Sortiment." Für das Wohlgefühl sorgen ein Stillschaukelstuhl sowie ein Wickeltisch im "Kind der Stadt" und als Service bieten sich Testfahrten mit Kinderwagen oder Baby-Autositzen an. Doch die Pläne der Gründerin gehen noch weiter. Sie sieht ihren Laden auch als Netzwerkort für Hebammen, Influencerinnen und Influencer sowie natürlich Eltern. Kundenberaterin Schaidhammer: "Dass wir diese mutige Gründerin begleiten durften, macht uns sehr stolz, denn für die Region ist das Fachgeschäft definitiv eine Bereicherung."

www.kind-der-stadt.de