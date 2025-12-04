zg. Abseits der Hektik und des lauten Treibens der Vorweihnachtszeit gibt es einen besonderen Ort – ein kleines, beinahe verborgenes Juwel zwischen Heidelberg und Mannheim: den historischen Weiler Grenzhof. Hier entfaltet sich das ganze Jahr über eine einzigartige Atmosphäre, die das traditionsreiche Anwesen des Hotels "Grenzhof" mit kulinarischen wie kulturellen Glanzlichtern erfüllt.

Seit nunmehr zehn Jahren lädt der Grenzhöfer Winterzauber zu einem Adventsmarkt ein, der das gesamte Anwesen und die stimmungsvolle Scheune8 erfüllt. Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker, Kreative und liebenswerte Originale präsentieren ihre Werke in der Scheune und in stilvollen Pagodenzelten – teils sogar mit kleinen Live-Darbietungen ihrer Zunft.

Zwischen Winzerglühwein, Punsch, Metzger Jörger Bratwurst, Krustenbraten, Crêperie, Flammkuchen aus dem Steinbackofen und vielen weiteren winterlichen Köstlichkeiten legt sich eine warmleuchtende, nostalgische Stimmung über den Hof – wie ein stilles Echo an Kindheitserinnerungen, an Sehnsüchte und vergessene Weihnachtszauber.

Der Grenzhöfer Winterzauber 2025 findet an allen vier Adventswochenenden, jeweils samstags und sonntags von 15 bis 21 Uhr, statt. Freitag abends ab 16 Uhr gibt es darüber hinaus bereits "After-Work- Glühwein" im Kastanienhof und man kann erste Eindrücke von ausgesuchten Home-Accessoires im Wintergarten und hauseigenen Pagodenzelt bekommen.

Ein besonders besinnlicher Höhepunkt ist der traditionelle Wintermärchenabend am 23. Dezember. Drei Generationen der Gastgeberfamilie lesen zwischen den vier Gängen eines feinen Wintermenüs von Sebastian Andrée und seinem Team. Begleitet von besonderen Weinen, ausschließlich von Kerzenschein und sanfter alpenländischer Stubenmusik, entsteht jene stille, innere Wärme, die Weihnachten wieder spürbar macht – selbst für jene, die bis dahin im Geschenketrubel kaum zur Ruhe kamen.

Auch der Jahresausklang wird im Grenzhof zu einem Erlebnis: romantisch beim Candle-Light-Dinner oder schwungvoll beim Silvester-Scheunenball. Und das neue Jahr beginnt stilvoll: Am 6. Januar 2026 eröffnet die Scheune8 mit einem Wiener Klassik Matinée- Konzert des Quartetts "Salonissimo" die kulturelle Saison.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.grenzhof.de