Von Nikolas Beck

Zuzenhausen. Zum Geburtstag ging’s in Quarantäne. Sebastian Hoeneß wurde am Mittwoch 39 Jahre alt. Anstoßen musste der Trainer der TSG Hoffenheim darauf allerdings ohne die Familie im Hotel Sinsheim, wo sich "Hoffe" auf Anordnung der DFL isoliert auf die beiden ausstehenden Bundesliga-Partien am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Bielefeld und eine Woche später daheim gegen Hertha BSC vorbereitet. "Es gab ein kleines Ständchen, das Hotel hat sich was einfallen lassen, es wurde sich um mich gekümmert", berichtete das Geburtstagskind am Tag danach während der virtuellen Medienrunde.

Viel wichtiger war Hoeneß ohnehin, was er sich am Ehrentag von seiner Mannschaft für den Saisonendspurt gewünscht hatte: "Durchziehen", verriet er der RNZ. Und damit habe er nicht den Klaps gemeint, den es für ihn beim "Walk of pain" durch seine Spalier stehenden Schützlinge gegeben habe. "Das hat der eine oder andere falsch verstanden", grinste Hoeneß, der sich auffallend gut gelaunt und entspannt auf dem Podium präsentierte. Vielmehr verlange er von seiner Elf, dass sie auf der Zielgeraden nicht bereit ist nachzulassen.

Ein nachvollziehbarer Wunsch. Schließlich ist tabellarisch die Luft raus beim Dorfklub. Letzter zarter Abstiegssorgen hat man sich am vergangenen Wochenende beim 4:2 gegen Schalke 04 auch rechnerisch entledigt. Für 1899 werden die Duelle mit den Ostwestfalen und dem Hauptstadtklub zu echten Charakterfragen. Bielefeld und Berlin stecken schließlich noch tief drin im Abstiegskampf. Deren Konkurrenz, vor allem Köln, Bremen und Augsburg, müsse sich keine Sorgen machen, dass "Hoffe" die Partien in irgendeiner Form auf die leichte Schulter nehme, versprach Hoeneß.

Auch wenn die Liste der Ausfälle wieder ein beachtliches Ausmaß angenommen hat. Neben den Langzeitverletzten Hübner, Bicakcic, Stafylidis, Nordtveit und Geiger sowie dem bereits in der Heimat weilenden Munas Dabbur muss auch Chris Richards weiter passen. Anfang der Woche haben sich auch noch Stammkeeper Oliver Baumann (Schambein-Entzündung) und am Mittwoch Christoph Baumgartner (Sprunggelenkverletzung) für den Rest der Runde abmelden müssen. "Baumi", mit sechs Toren und fünf Vorlagen einer der Senkrechtstarter der Saison, bleibt allerdings im Kreise der Mannschaft, um eine optimale Behandlung in Anspruch nehmen zu können. Die EM sollte für den jungen Österreicher nicht in Gefahr sein, hofft Hoeneß: "Er hat gutes Heilfleisch." Die Nachricht, auf den 21-Jährigen erst in der neuen Saison zurückgreifen zu können, habe die Geburtstagsfreude durchaus ein bisschen getrübt, berichtete Hoeneß.

Freude bereitet dem TSG-Trainer natürlich auch der Ausfall von Torwart Baumann nicht. Dass sich Ersatzmann Philipp Pentke, der Baumann schon in der vergangenen Saison wochenlang exzellent vertreten hatte, dadurch abermals auszeichnen darf, dafür umso mehr. Der 36-jährige "Penne" wird zweimal das Tor hüten, bestätigte der Coach. "Er hat das ganze Jahr gut trainiert und nimmt auch aufgrund seines Alters eine wichtige Rolle fürs Team ein", sagte Hoeneß: "Ich bin mir sicher, dass er seinen Mann stehen wird."

Wie viel Arbeit auf Pentke am Samstag zukommen wird, vermag Hoeneß noch nicht einzuschätzen. Die Stärken der Arminia, die unter dem Ex-Hoffenheim-Trainer Frank Kramer im Schnitt einen halben Zähler mehr pro Partie ergattern als unter Vorgänger Neuhaus, sieht Hoeneß vor allem in der Defensive. "Sie haben seither fünfmal zu Null gespielt und dadurch wichtige Zähler geholt." Mit ihrem "einfachen Fußball", was der TSG-Coach aber auf keinen Fall despektierlich verstanden wissen wollte, hat der Aufsteiger auch zwei Spieltage vor Schluss noch Chancen auf den Ligaverbleib. Aktuell liegt Bielefeld mit 31 Zählern auf dem Relegationsrang 16. Hoeneß ist sich sicher: "Sie werden uns alles abverlangen."