Von Achim Wittich

Sinsheim. Die "Mannschaft des Jahres" 2021 war für die TSG Hoffenheim am Sonntagnachmittag mindestens eine Nummer zu groß. Beim 1:3 (0:1) gegen Eintracht Frankfurt ging das Team von Trainer Sebastian Hoeneß verdientermaßen als Verlierer vom Rasen und muss nun das Augenmerk ausschließlich darauf richten, als Tabellenzwölfter den Fünf-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsrang nicht weiter schrumpfen zu lassen. Eine bittere Zwischenbilanz für die Kraichgauer nach dem 20. Spieltag.

Sechs Minuten dauerte es in Sinsheim, bis Marco John die erste Duftmarke setzte. Der Schuss des 18-jährigen Talents ging knapp links am Pfosten von Eintracht-Torhüter Kevin Trapp vorbei. Auf der Tribüne hatte übrigens Andreas Köpcke Platz genommen. Der Bundestorwarttrainer konnte sich in der 14. Minute von der hohen Effektivität der Hessen überzeugen. Den ersten viel versprechenden Angriff schloss Turbo-Mann Filip Kostic mit einem präzisen Schuss ins lange Eck von Oliver Baumann zur Führung ab – "Hoffes" Nummer eins brachte die linke Fußspitze nicht mehr rechtzeitig an den Ball.

"Die Europa League ist derzeit nicht so in unseren Köpfen", hatte Christoph Baumgartner vorher der aktuellen sportlichen Realität beim Dorfklub fest in die Augen geschaut. 1899 verfügte trotz eifrigen Bemühens nicht über das Selbstvertrauen, den Champions-League-Aspiranten aus der Stadt der Wolkenkratzer in allzu große Verlegenheiten zu stürzen. Etwas verunsichert wirkte selbst der sonst so standhafte Baumann nach knapp 20 Minuten, doch Silva konnte die sich ihm dadurch ergebende Chance nicht nutzen.

Hintergrund Ordentliche Premiere So schnell hätte sich Chris Richards (Foto: APF) wohl nicht als Hoffenheimer Bundesligaspieler erwartet. Erst in dieser Woche war der US-Amerikaner von den Amateuren des FC Bayern München in den Kraichgau gewechselt und stand gegen ein Top-Team der Liga bereits in der Startelf von Sebastian Hoeneß. Doch der TSG-Coach kennt Richards aus seiner Zeit bei der "Zweiten" des Rekordmeister eben gut. "Schnell und kopfballstark", so Hoeneß sei der 20-jährige Defensivmann, der ein "ordentliches Debüt" ablieferte. Natürlich traute er sich noch nicht allzu viel zu, seinen Job auf der linken Abwehrseite erledigte er aber abgeklärt. Frankfurter Luxusproblem Eintracht-Trainer Adi Hütter konnte es sich leisten, Sturmjuwel Luka Jovic wieder nicht in die Startformation zu beordern. Der Leihspieler von Real Madrid nimmt das noch zähneknirschend hin, dürfte aber demnächst auf einen Einsatz von Beginn an drängen. Diesmal trat Jovic nicht entscheidend in Erscheinung, was auch nicht nötig war. Glücklich kann sich schätzen, wer solche Ersatzkräfte hat. awi

Nach etwas über einer halben Stunde gerieten Kevin Vogt und Andrej Kramaric nach einem folgenlosen Freistoß der Frankfurter aneinander, lieferten sich ein Wortgefecht. Auch Baumann schrie sich die Stimme heißer, versuchte seine Vorderleute zu dirigieren. Zu ruhig jedenfalls ging es bei "Hoffe" auf dem Rasen nicht zu.

Dann wurde Martin Hinteregger zum Grabscher, legte Sebastian Rudy mit einem Griff an den Hals kurzzeitig flach. Der letzte Aufreger kurz vor der Pause (43.), für die der Übeltäter richtigerweise die Gelbe Karte von Schiedsrichter Daniel Siebert (Berlin) vor die Nase gehalten bekam. Nachdenklich schritt Sebastian Hoeneß in die Katakomben, der Gegner hatte bis dato die Angelegenheit sicher im Griff.

Mit einem Doppelwechsel wollte er eine positive Veränderung bewirken. Pavel Kaderabek und Ihlas Bebou kamen für den ehemaligen Frankfurter Mijat Gacinovic und Baumgartner. Hoeneß hatte ein goldenes Händchen. Bebou sprintete kaum auf dem Platz los, ließ alle Kontrahenten uralt aussehen und versenkte das Spielgerät hinter Trapp im Netz. Was für ein feines westafrikanisches Tänzchen des Mannes aus Togo (47.). Belfodil hätte fast nachgelegt (51.).

Doch wie gefestigt die Mannschaft von SGE-Trainer Adi Hütter mittlerweile ist, bewies sie anschließend und machte ihrem Gegner mit einem Doppelschlag frühzeitig den Garaus. Erst köpfte N’Dicka aus 15 (!) Metern nach einem Freistoß von Kostic ein, wobei Köpcke vermerken musste, dass ein Oliver Baumann in Topform den erneuten Rückstand verhindert hätte (62.). Kaum hatte Siebert wieder angepfiffen, köpfte Silva zur Vorentscheidung ein (64.). "Platz vier nach 20 Runden ist schon bemerkenswert", sagte Hütter und meinte auf die Frage nach einer möglichen Qualifikation für die Königsklasse: "Wenn wir so weiter spielen, dann auf alle Fälle."

Davon ist Hoffenheim weiter denn je entfernt. "Wir brauchen uns nicht mit Spitzenmannschaften wie Frankfurt zu vergleichen, das macht keinen Sinn", sagte Hoeneß und monierte wieder einmal "zu einfache Gegentore". Und fast wöchentlich grüßt diesbezüglich das Murmeltier. Selbst eine erneute Europa-League-Qualifikation – das wird der ausgewechselte Baumgartner endgültig erkennen – ist illusorisch.

Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) geht es für die Hoffenheimer nach Dortmund. Wer hätte vor der Saison gedacht, dass es dann zum Duell zweier Klubs kommt, die so unendlich weit hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben sind.

Update: Sonntag, 7. Februar 2021, 20.16 Uhr