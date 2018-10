Eine fünf Zeilen lange Pressemitteilung beendete am Dienstag Nachmittag die sogenannte Schallaffäre, die 1899 Hoffenheim Monate lang erheblich in Misskredit gebracht hatte. Am 13. August installierte ein Hausmeister des Vereins beim Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund (1:0) eine Lärmmaschine, um die Schmähgesänge der BVB-Fans gegen Mäzen Dietmar Hopp zu übertönen. Bei der Polizei gingen darauf hin 18 Anzeigen wegen Körperverletzung ein. Die Anlage war auch bei vier anderen Spielen in Sinsheim zum Einsatz gekommen. Gestern nun stellte der Erste Staatsanwalt Florian Pistor das Ermittlungsverfahren wegen "erwiesener Unschuld" ein. Ein Lärmgutachten kam zu dem Ergebnis, dass die angeblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht von der selbst gebastelten Maschine herrühren können. Die schafft nämlich nur etwas mehr als 90 Dezibel. Die normale Geräuschkulisse in einem Fußballstadion bewegt sich zwischen 100 und 110 Dezibel, kommen Fanfaren - wie zum Beispiel die berüchtigten Vuvuzuelas bei der WM in Südafrika - zum Einsatz, kann der Pegel bis auf 125 Dezibel und mehr ansteigen. "90 Dezibel wie bei der Anlage in Hoffenheim werden schon bei der Gesangsprobe eines Sängers erreicht oder durch eine Handbohrer im Leerlauf", teilt Dr. Jürgen Maue vom Institut für Arbeitsschutz in St. Augustin mit, das am 24. November die Messungen in der Rhein-Neckar-Arena durchführte. Die Kosten fürs Gutachtens betragen rund 4.000 Euro. Sie werden von der Staatskasse übernommen. "Wir sind erleichtert und froh. Ich hoffe, dass es eine Lehre für diejenigen ist, die uns vorschnell verurteilt haben", erklärte Dietmar Hopp. Von gegnerischen Fans, aber auch in Medien waren absurde Behauptungen aufgestellt worden. Hoffenheim wurde in die Nähe von Guantanamo gebracht, als autoritäres System dargestellt, das mit folterähnlichen Methoden Andersdenkende zum Schweigen bringen will. Noch vor kurzem schrieb der Berliner Tagesspiegel von "krimineller Energie" und nannte als mögliche Bestrafung den Zwangsabstieg aus der Bundesliga. "Hier haben einige bewusst versucht, dem Image von Hoffenheim zu schaden", meint Dr. Johannes Knorz. In die Karlsruher Kanzlei des Heidelberger Anwaltes flatterten mehrere Schadensansprüche. Die Liste der angeblich beim Stadionbesuch in Sinsheim erlittenen Leiden reicht von dauerhaften Kopfschmerzen bis hin zu Tinnitus und Hörsturz. Ein junger Mann aus Pforzheim wollte 5.000 Euro kassieren, wegen seines Tinnitus müsse er sich einer "intravenösen Behandlung" unterziehen. Dr. Knorz, der Hoffenheim vertritt, konnte nachweisen, dass der Mann mit der Krankheit bereits ins Stadion kam. "Es gab auch Trittbrettfahrer, die uns mit einer Anzeige drohten und sagten, sie würden darauf verzichten, wenn wir ihnen Geld bezahlen würden", berichtet der Hoffenheimer Geschäftsführer Frank Briel. In Internetforen wurde aufgefordert, Ansprüche gegen den Bundesligisten geltend zu machen. Mit der Einstellung der Ermittlungen - bei vorsätzlicher Körperverletzung drohen bis zu fünf Jahre Haft - dürften auch die zivilrechtlichen Forderungen vom Tisch sein. Noch anhängig ist dagegen das Ermittlungsverfahren des DFB. Hoffenheim muss mit einer Strafe wegen Vernachlässigung der Sicherheitsvorkehrungen rechnen. Das 1,30 Meter große Konstrukt, das vom Hausmeister und einem elektrotechnisch bewanderten Freund gebastelt worden war, hatte nichts vor der Dortmunder Fankurve zu suchen. Über arbeitsrechtliche Konsequenzen wird, so Briel, jetzt intern beraten. Der Geschäftsführer versicherte nochmals, dass die Führungsebene nicht informiert gewesen sein, dass es sich um eine "Art Notwehr" des Hausmeisters gehandelt habe, der sehr unter den Pöbeleien gegen Hopp gelitten habe. "Es war ein Altherren-Streich", meint Dr. Knorz. Oder, wie Florian Pistor treffend anmerkte, "ein typisches Sommerloch-Thema. Fußball interessiert nun mal immer."

Bitte beachten Sie unsere Netiquette

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus