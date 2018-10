1899 Hoffenheim unterliegt Hannover 96 mit 1:2

Am Ende war die Enttäuschung groß. 12 Wochen nach dem letzten Bundesligaspiel gegen Wolfsburg verliert 1899 Hoffenheim auch das Auftaktspiel der neuen Runde. 1:2 hieß es am Ende gegen Hannover 96. Die Tore erzielten Jan Schlaudraff (15.), Sejad Salihovic (18.) und Mohamed Abdellaoue (30.).

Es war am Ende ein Spiel mit vielen kleinen Enttäuschungen. Eigentlich war 1899 Hoffenheim spielbestimmend, hatte klar mehr Ballbesitz als Hannover und verteidigte über weite Strecken gut. Trotzdem blieben der TSG Punkte verwehrt.

Die am höchsten diskutable Szene ereignete sich in der 15. Minute. Isaac Vorsahs Fehler nach einem Ball brachte Marvin Compper in Bedrängnis. Der wusste sich gegen Abdellaoue nur mit einem Foul zu helfen. Der Schiedsrichter ließ den Vorteil laufen, Hannovers Pinto kam zum Torschuss, verzog aber. Daraufhin pfiff Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer doch noch Freistoß für Hannover.

Der darauffolgende Freistoß war kurios. Schiedsrichter Kinhöfer hob die Pfeiffe, Torwart Tom Starke stellte für Hoffenheim die Mauer. Doch während die TSG-Spieler abgelenkt waren, trafen sich Kienhöfer und Schlaudraff am Ball. Nach kurzer Absprache führte Schlaudraff den Freistoß aus, ohne auf einen Pfiff des Schiedsrichters zu warten. Der Treffer zählte, trotz blanken Entsetzens der Hoffenheimer.

Doch die TSG berappelte sich. Nach gutem Einsatz brachte Emanuel Pogatetz Hoffenheims Besten an diesem Tag, Fabian Johnson, im Strafraum zu Fall: Elfmeter. Sejad Salihovic verwandelte in der 18. Minute sicher. Die Führung der TSG währte allerdings nur 12 Minuten, bis Edson Braafheid im Kung-Fu-Stil Jan Schlaudraff am Strafraumeck zu Fall brachte. Auch das ein klarer Elfmeter, den Mohamed Abdellaoue sicher zum Endstand verwandelte.

Spielerisch nahmen sich beide Mannschaften wenig. Hoffenheim rochierte im Angriff viel, versuchte es variabel durch die Mitte, kam jedoch im gesamten Spiel nur zu zwei echten, herausgespielten Chancen. In der 42. Minute rutschte der auffällige Johnson Zentimeter an einer Flanke von Peniel Mlapa vorbei. Gleiches geschah Roberto Firmino in der 79. Minute nach einer Hereingabe von Chinedu Obasi. Hannover war nur einmal aus dem Spiel heraus richtig gefährlich. Nach starker Kombination von Rausch und Stindl warf sich Johnson in der 24. Minute in einen gefährlichen Schuss. Nach dem 2:1 verteidigten die Gastgeber ihren Vorsprung geschickt.

Ansonsten blieb die TSG-Offensive gegen kompakt verteidigende Hannoveraner merklich blass. Ryan Babel und Chinedu Obasi enttäuschten auf den Außenbahnen. Auch von Mlapa kamen zu wenige Impulse. Firmino brachte nach seiner Einwechslung in der 67. Minute deutlich mehr Schwung in die Partie. Am auffäligsten war Fabian Johnson, der bei seinem Debüt für 1899 Hoffenheim weite Wege ging und durch extremen läuferischen und kämpferischen Einsatz auffiel.

Weil die TSG vom Schiedsrichter in der spielentscheidenden Szene überrascht wurde und aus ihren wenigen, dafür aber hochkarätigen Chancen keinen Profit zog und sich dann in der Abwehr einmal ungeschickt anstellte, endete der Bundesligastart in Hannover enttäuschend.