1899 Hoffenheim und Hamburg trennen sich 0:0 - Hoffenheim war besser, ohne erfolgreicher zu seinDas Feld war eigentlich bestellt für einen tollen Fußballabend. Das "Top-Spiel" des 28. Spieltages wurde von strahlendem Sonnenschein umrahmt. Doch was folgte, wurde leider nicht zum Sommernachtstraum für die Fußballfans in der ausverkauften Rhein-Neckar-Arena. Ohne den aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader gestrichenen Sejad Salihovic war Hoffenheim gegen den Hamburger SV klar besser.

Trainer Marco Pezzaiuoli hatte das System vom gewohnten 4-3-3 mit zwei Flügelspielern auf 4-4-2 mit Ryan Babel als hängender Spitze hinter Vedad Ibisevic umgestellt. Mit Erfolg. Die TSG war klar überlegen, erstickte das Hamburger Aufbauspiel und war über 90 Minuten dominant. Hamburg kam - bis auf einen Kopfball von Mathijsen in der 7. Minute - zu keinen zwingenden Chancen. Hoffenheim seinerseits machte es auch nicht viel besser. Bei seiner ersten Kopfballchance in der 4. Minute musste Vedad Ibisevic noch an der Feinabstimmung arbeiten. Doch auch bei der dicksten Chance in der 24. Minute brachte Ibisevic den Ball nicht im Tor unter. Dabei hatte Ryan Babel mit einem tollen Dribbling den Ball mustergültig in den Strafraum gechippt, doch Ibisevic brachte den Ball aus acht Metern nicht auf das HSV-Tor.

In der Folge bekamen die Fans viel Magerkost. Torchancen waren Mangelware, Hoffenheim versuchte es mit Distanzschüssen, die ihr Ziel allesamt verfehlten. Erst in der 84. Minute noch einmal Aufregung! Als Mlapa aus 6 Metern mit dem Rücken zum Tor den Ball doch noch erwischte und Richtung Tor lenkte, zeigte HSV-Torwart Frank Rost eine Glanzparade und verhinderte somit einen Treffer. Letztlich können beide Teams mit dem Unentschieden leben. Einziger Wehrmutstropfen: Boris Vukcevic verletzte sich nur eine Viertelstunde nach seiner Einwechslung so schwer, dass er prompt wieder ausgewechselt und nach Heidelberg ins Krankenhaus musste. Eine Diagnose wird Anfang der Woche erwartet.