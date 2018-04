Die "Rhein-Neckar-Zeitung" über das Training mit einem deutlich verkleinerten Kader

Stell dir vor, der Deutsche Meister kommt - und keiner ist daheim. Als Manager Ernst Tanner gestern aus dem Fenster schaute, sah er auf dem Trainingsplatz nur ein Häuflein Versprengter. Vor dem Gastspiel von Borussia Dortmund am Samstag bei 1899 Hoffenheim muss Holger Stanislawski auf nicht weniger als 16 Profis verzichten. Sieben sind verletzt, neun bei ihren National-Mannschaften. Das verbliebene Dutzend kam in den Genuss einer Intensiv-Betreuung.

Für Tanner kommen die Länderspiele, die der Vorbereitung für die "EM-Quali" Anfang September dienen, zu einem "unglücklichen Zeitpunkt." Der Manager weiß aber auch: "Bei dem dicht gedrängten Terminkalender ist es schwierig, allen Wünschen gerecht zu werden. Trotzdem lässt sich noch einiges optimieren." Zum Glück ist Stanislawski nach 18 Jahren beim FC St. Pauli zum Pragmatiker geworden. Er betont: "Ein gemeinsames Training am Freitag muss reichen, auch wenn der Gegner Borussia Dortmund heißt."

Der amtierende Meister ist für den Hoffenheimer Trainer die "neue Übermannschaft", die den Bayern den Rang abgelaufen hat. Für "Stani" auch ein Beweis, dass "nicht immer der Kader, der am meisten Geld gekostet hat, am erfolgreichsten ist". Stanislawski traut dem BVB zu, den Titel zu verteidigen: "Im Moment haben sie gegenüber Bayern München schon wieder die Nasenspitze vorne." Doch "Hoffe" will am Samstag seinen Beitrag dazu leisten, damit sich das ändert. "Dafür brauchen wir viel, viel Mut. Angst wäre ein schlechter Begleiter", sagt der Trainer, der schon "ein, zwei Dinge im Kopf" hat, wie die Überraschung gelingen könnte.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit spielt Roberto Firmino diesmal wieder von Beginn an. Wie die RNZ erfuhr, stand der Brasilianer beim 1:2 in Hannover aus disziplinarischen Gründen nicht in der Anfangs-Formation. Firmino war am Donnerstag eine halbe Stunde zu spät zum Training erschienen. Da es nicht zum ersten Mal vorkam, musste Stanislawski ein Zeichen setzen, um zu verhindern, dass die schlechten Gewohnheiten zur Regel werden. Eine nachvollziehbare Maßnahme - auch nach den Erfahrungen, die Hoffenheim mit Firminos Landsmann Carlos Eduardo gemacht hat. Der Mittelfeldspieler hat die Lektion gelernt und gelobte Besserung.

Im Training klappte vor allem das Zusammenspiel mit Knowledge Musona schon gut. Der Torschützenkönig aus der südafrikanischen Premier Soccer League ist zumindest als Joker vorstellbar. Stanislawski hofft, dass spätestens am Donnerstag die Nationalspieler gesund zurückkommen und dass sich Ryan Babel von einer Oberschenkel-Prellung erholt.

Gar nicht so pessimistisch ist Tom Starke. "Geht man nach den Experten, haben wir gegen Dortmund schon verloren. Wir können also nur gewinnen. Eine bessere Voraussetzung gibt es nicht", meint der Torwart. Auch die Statistik macht Mut. Die Hoffenheimer waren die einzigen, gegen die der BVB - beim 1:1 und 0:1 - im Meisterjahr nicht gewann.