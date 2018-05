Wie sich BVB-Fans von Tätern zu Opfern stilisieren und Strafanzeige gegen Hoffenheim erstatten

Geschäftsführer Frank Briel glaubte an einen „schlechten Scherz“, als er gestern Abend von einer Strafanzeige Dortmunder Fans wegen Körperverletzung erfuhr. Was die Anhänger des Deutschen Meisters einen Tag nach der Niederlage ihrer Mannschaft in der Rhein- Neckar-Arena der TSG 1899 Hoffenheim vorwerfen, klingt wie eine Attacke aus einem Science-Fiction-Film.

Hoffenheim soll die Fankurve der Gäste mit Hochfrequenztönen beschallt haben, um damit die Schmähgesänge gegen Dietmar Hopp zu übertönen. Den Stein ins Rollen brachte das Internetportal Borussen TV, das darüber klagte, die Töne hätten die Aufnahmen gestört. Bei den Geräuschen, die auch von einigen anderen Stadionbesuchern wahrgenommen wurden, soll es sich um schrille und knarzende Töne gehandelt haben.

Weil Stadionbeschallung laut DFL- Statuten während des Spiels verboten ist, kamen im Dortmunder Forum „Schwatz- Gelb“ sogar einige auf die Idee, Einspruch gegen die Wertung des Hoffenheimer 1:0-Sieges einzulegen. Als wahrscheinliche Ursache wurde inzwischen eine in einer Holzkonstruktion versteckte Fanfare ermittelt. „Damit haben wir als Verein nichts zu tun“, distanziert sich Briel von der möglichen Störquelle, „es ist für uns unklar, wie dieser Gegenstand bei den sorgfältigen Kontrollen in die Arena gekommen ist.“

Denkbar ist, dass dies am Vorabend geschah, als bereits viele Personen Zugang zur Arena hatten. Auf Unverständnis stießen die Dortmunder Vorwürfe bei Dietmar Hopp. „Wer mich 90 Minuten lang permanent beleidigt, sollte nicht so empfindlich reagieren“, sagte der Gesellschafter. „Wenn die BVB-Fans Anzeige erstatten, dann müsste ich 200 Anzeigen wegen Beleidigung erstatten.“

In der Tat ist es absurd, dass sich die Täter zu Opfern stilisieren. Was am Samstag aus der BVB-Kurve zu hören war, ging unter die Gürtellinie, war beleidigend und unanständig. Zumal die BVB-Fan, laut „Elf Freunde“ die besten der Liga, nicht zum ersten Mal unangenehm auffielen. Im Spätjahr 2009 warfen wild gewordene Dortmunder Anhänger aus einem Zug im Neckargemünder Bahnhof Flaschen auf Mitglieder des Fanclubs Neckartal. Eineinhalb Jahre zuvor wurden die Wände des Stadions in Sinsheim beschmiert.

Gleichwohl beschäftigt sich 1899 Hoffenheim mit den Anschuldigungen. „Wir werden den Ordnungsdienst sensibilisieren, zukünftig ein besonderes Augenmerk auf solche Fanfaren zu legen. Die Vorwürfe eines vorsätzlichen Handelns des Veranstalters sind haltlos. Die TSG Hoffenheim wird sich ihrerseits rechtliche Schritte vorbehalten“, heißt es in einer Erklärung.

