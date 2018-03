Wilson Kamavuaka sucht sein Glück nun in Nürnberg

Nach zwei Jahren im Kraichgau wechselt Wilson Kamavuaka nun von der Hoffenheimer U23 zum 1. FC Nürnberg. Das haben die Franken auf ihrer Homepage mitgeteilt. Der Deutsch-Kongolese kommt ablösefrei und bekommt in Nürnberg einen Dreijahresvertrag. Kamavuaka hat in dieser Saison 18 Spiele für die U23 gemacht und ein Tor erzielt. Beim Club will man den Mittelfeldspieler langsam an die Profimannschaft heranführen.