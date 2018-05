Die Verbindungen zur Rhein-Neckar-Arena

Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) empfiehlt allen Fußballfans zum Bundesligaspiel zwischen 1899 Hoffenheim und dem 1. FC Kaiserslautern am Samstag, 5. November um 15.30 Uhr die öffentlichen Verkehrsmittel zur An- und Abreise zu nutzen. Dazu wird die Deutsche Bahn Sonderzüge einsetzen und das Regelzugangebot verstärken. Die Südwestdeutsche Verkehrs AG (SWEG) und die Palatina Bus GmbH werden zusätzliche Busverkehre und Verstärkungsmaßnahmen auf insgesamt 5 Linien einrichten.

Sonderzüge – Verstärkungsmaßnahmen – Sonderhalte

Aufgrund einer polizeilichen Anordnung wird während der An- und Abreisephase der Bahnhof Sinsheim Museum/Arena aus Richtung Heidelberg nicht angefahren.

Von Ludwigshafen (Rhein) Hbf verkehren neben den fahrplanmäßigen S-Bahnen um 11.57 Uhr, 12.57 Uhr, 13.29 Uhr und 13.57 Uhr zwei zusätzliche Regionalbahnen (RB) um 12.43 Uhr und 13.06 Uhr über Neckargemünd nach Sinsheim (Elsenz) Hbf. Es können nicht alle Unterwegshalte bedient werden. Der Regionalexpresszug (RE) ab Mannheim Hbf um 12.36 Uhr hält zusätzlich um 12.58 Uhr in Neckargemünd und um 13.13 Uhr in Sinsheim (Elsenz) Hbf. Ab Heidelberg Hbf bestehen Verbindungen nach Sinsheim um 12.34 Uhr, 12.49 Uhr (RE), 13.06 Uhr, 13.34 Uhr, 13.45 Uhr, 14.04 Uhr und 14.34 Uhr.

Zur Rückreise verkehren ab Sinsheim (Elsenz) Hbf neben den fahrplanmäßigen S-Bahnen um 17.49 Uhr und 18.49 Uhr zwei Entlastungszüge um 18.09 Uhr und 18.30 Uhr über Neckargemünd, Heidelberg Hbf, Mannheim Hbf bis Ludwigshafen (Rhein) Hbf. Der RE mit Halt in Sinsheim Hbf um 18.43 Uhr hält in Neckargemünd um 18.59 Uhr und fährt weiter bis Mannheim Hbf.

Von Aglasterhausen bestehen stündliche Verbindungen nach Sinsheim um 12.32 Uhr, 13.32 Uhr und 14.32 Uhr mit Umstieg in Meckesheim sowie zurück mit Anschluss in Meckesheim um 18.02 Uhr und 19.02 Uhr.

Für Fußballfans aus Osterburken besteht bei der Anreise mit der S 1 um 11.40 Uhr und 12.36 Uhr sowie aus Mosbach mit der S 2 um 12.35 Uhr Anschluss in Neckargemünd auf einen Zug nach Sinsheim. Weiterhin kann die Anreise mit dem RE ab Mosbach-Neckarelz um 13.27 Uhr mit Anschluss in Neckargemünd erfolgen.

Zur Abreise in Richtung Mosbach und Osterburken bieten sich die Entlastungszüge an, die in Neckargemünd Anschluss haben. V

on Heilbronn Hbf verkehrt ein RE um 13.04 Uhr mit Umstieg in Bad Friedrichhall-Jagstfeld auf eine S-Bahn mit Halt in Sinsheim Museum/Arena. Daneben fahren eine zusätzliche Regionalbahn ab Heilbronn Hbf um 13.29 Uhr und der RE mit Abfahrt um 14.06 Uhr ohne Umstieg bis zum Haltepunkt Sinsheim Museum/Arena.

Zur Rückreise nach Heilbronn verkehrt neben einer fahrplanmäßigen S-Bahn mit Sonderhalt um 18.14 Uhr ab dem Bahnhof Sinsheim Museum/Arena und Umstieg in Bad Friedrichshall-Jagstfeld ein Entlastungszug um 18.25 Uhr nach Heilbronn Hbf, Ankunft 19.26 Uhr. Ein weiterer Anschluss besteht ab Sinsheim Museum/Arena mit dem RE um 19.15 Uhr bis Heilbronn Hbf.

Von Eppingen fahren zwei S-Bahnen um 13.31 Uhr und 14.31 Uhr nach Sinsheim Museum/Arena mit allen Unterwegshalten.

Zur Rückreise nach Eppingen verkehren ab dem Haltepunkt Sinsheim Museum/Arena S-Bahnen um 18.10 Uhr, 19.10 Uhr und 20.10 Uhr mit allen Unterwegshalten.

Die SWEG und die Palatina Bus GmbH werden ergänzend zum bestehenden Sinsheimer Stadtbuskonzept zu den Heimspielen von 1899 Hoffenheim auf den Linien 761 (Waldangelloch), 796/797 (Reichartshausen, Helmstadt), 762 (Zuzenhausen) sowie 763/764 (Hilsbach) und 765/767 (Adersbach) jeweils zusätzliche Fahrten vor und nach dem Spiel zur Hin- und Rückreise einrichten. Die Busse werden am Busterminal –Bereich P 9 – für die Rückfahrt jeweils um 17.30 Uhr und 18.15 Uhr bereitgestellt.

Ein Pendelverkehr bringt die Besucher vom Hauptbahnhof in Sinsheim 2,5 Stunden vor Spielbeginn zum Stadion und bis ca. eine Stunde nach Spielende wieder zurück zum Hauptbahnhof.

Nähere Angaben zu den Fahrtzeiten und Unterwegshalten sind der VRN-Fahrplanauskunft zu entnehmen.

Die Eintrittskarte zum Spiel in der WIRSOL Rhein-Neckar-Arena ist zugleich ein Kombi-Ticket und berechtigt zur unentgeltlichen verbundweiten Nutzung der Busse, Stadtbahnen und Nahverkehrszüge im VRN sowie im HNV.

