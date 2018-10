Verunglückte erfuhren große Hilfe – Köln kann kommen

Lauter liebe Leute bei 1899 Hoffenheim. Viel zu wenige wissen das, was daran liegen mag, dass es den Hoffenheimern von Anfang an sehr gut ging und sie sich deshalb nie sonderlich Mühe machten mussten, um um Sympathien zu werben. Doch in Notsituationen zeigt sich der wahre Charakter. Sagt man. „Wie alle zusammen gestanden sind, alle geholfen haben, das war beeindruckend“, berichtet Frank Kramer, „dieses Ereignis hat uns zusammengeschweißt.“

Der Trainer der Regionalliga-Mannschaft meint damit den schweren Busunfall in Namibia, den die Betroffenen dank großem Glück überlebt haben. Sportdirektor Bernhard Peters sowie die Betreuer „Matse“ Bauer und Christian Seyfert machten sich dreimal hintereinander mitten in der Nacht auf den Weg zum Frankfurter Flughafen. Dr. Henning Ott flog nach Afrika, um nach dem Rechten zu sehen, die Physiotherapeuten Peter Geigle, Tom Schuster und Christian Neitzert verrichteten Überstunden, Spielleiter Dirk Rittmüller stellte sein Organisationstalent „Hoffe zwo“ zur Verfügung, Psychologe Jan Meyer führte Gespräche mit den Traumatisierten.

So erfreulich wie das Krisenmanagement, so erfreulich ist auch die personelle Situation vor dem Bundesliga-Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr/direkt in Sky) gegen den 1. FC Köln. Die zehn Hoffenheim-Profis kehrten gesund und zum Teil mit gestiegenem Selbstbewusstsein von den Länderspielreisen zurück. Das gilt in erster Linie für Fabian Johnson und Daniel Williams, denen mit den USA ein sensationeller 1:0-Sieg in Italien gelang. Sebastian Rudy und Peniel Mlapa trugen mit dazu bei, dass die deutsche U 21-Auswahl mit dem 1:0 über Griechenland endgültig für die EM qualifiziert ist. Boris Vukcevic kam nicht zum Einsatz.

Sejad Salihovic, der wegen seiner Verfehlungen in Wolfsburg zwei Wochen mit der zweiten Mannschaft trainieren muss (Die RNZ berichtete), wurde beim 1:2 der Bosnier gegen Brasilien in der 79. Minute für den Ex-Hoffenheimer Vedad Ibisevic eingewechselt. Ebenfalls 1:2 verloren Sandro Wieser mit Liechtenstein auf Malta und Knowledge Musona mit Simbabwe in Burundi. Der 1899-Angreifer erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Torwart Koen Casteels konnte das 0:4 der belgischen Junioren in England nicht verhindern. Dagegen gewann Claude-Joseph Gyau mit der U 23 der USA 2:1 gegen Mexiko und Jannik Vestergaard erreichte mit der dänische U 21 ein torloses Unentschieden in der Türkei.

Vor dem Spiel gegen Köln ist Manager Ernst Tanner verhalten optimistisch, dass die Mannschaft unter Markus Babbel zum vierten Mal in Folge ungeschlagen bleibt: „Allerdings könnte es schwerer werden als beim 2:1 in Wolfsburg, weil Köln mehr Wert auf die Defensive legt.“