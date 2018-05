Stanislawskis Mühen vor dem Heimspiel gegen Gladbach

Roberto Firmino ist ein freundlicher, etwas scheuer Mensch. Cesar Thier, ein lustiger Geselle, der aber als langjähriger Profi weiß, wie man Klippen umschifft. Was kommt heraus, wenn der Hoffenheimer Mittelfeldspieler Firmino mit Torwarttrainer Thier als Dolmetscher zum Pressegespräch bittet? Mit einem Wort: Nichts.

Nach den harmlosen Fragen der Journalisten palaverten Firmino und Thier minutenlang auf portugiesisch, bevor sie sich auf die denkbar unverfänglichsten Antworten einigten. Am Ende durfte der 20-jährige Brasilianer noch eine kleine Kostprobe seiner Deutsch-Kenntnisse zum Besten geben. „Das war’s dann“, sagte Firmino. Es klang erleichtert.

Beim Herausgehen wurde er noch gefragt, ob er schon einen neuen Tortanz eingeübt habe, nachdem er beim 3:1 gegen Wolfsburg mit einem afrikanischen Tanz, namens Kudoro, seine beiden Tore gefeiert hatte. Firmino verneinte. Das ist vernünftig, Denn vordringlicher, als den Torjubel zu üben, ist es, wieder Tore zu schießen. Das ist seit dem Wolfsburg- Spiel vor fünf Wochen den Hoffenheimern nicht mehr gelungen.

„Es liegt am Charakter der Mannschaft“, seufzte Holger Stanislawski, „die Jungs sind zu verspielt.“

Toreschießen zu trainieren, zählt zu den schwierigsten Übungen überhaupt. Vor dem Heimspiel morgen (15.30 Uhr/direkt in Sky) gegen Borussia Mönchengladbach versuchte es der Trainer so: „Man sollte nicht übers ganze Feld kombinieren, es gibt Zonen, da muss man unbedingt ein Tor schießen wollen.“

Zwar habe er nicht den „Ellenbeker Rundumschlag“ angewendet – Ellenbek ist eine Gemeinde in Schleswig-Holstein, die offenbar für handfeste Konfliktlösungen bekannt ist – docher sei sehr deutlich geworden diese Woche. „Denn wenn ich sage, könnt’ ihr vielleicht bitte, bitte aufs Tor schießen, bringt das wahrscheinlich nichts.“

Ebenso wenig, wie wenn die Regeln des respektvollen Umgangs mit nicht genug Nachdruck vorgetragen werden. Stani: „Ich sage dann nicht, könnt ihr versuchen, das nächste Mal nicht zu spät zu kommen. Bei mir gibt es die gelbe, die gelb-rote oder die rote Karte.“ Mit welcher Farbe Chinedu Obasi rechnen muss, wollte Stanislawski nicht verraten.

Vor der 0:2-Niederlage in Köln kam der Nigerianer zu spät zum Mittagessen und wurde aus der Anfangsformation gestrichen. Beim 0:2 in Stuttgart verweigerte er seinem Chef den Handschlag und nahm nicht an der Manöverkritik nach dem Spiel teil. Ein kleiner mildernder Umstand: Inzwischen hat sich der Angreifer entschuldigt. Wahrscheinlich muss Obasi in die Mannschaftskasse zahlen oder die Kollegen zu einem Essen einladen, dass er morgen gegen Gladbach zunächst auf der Bank Platz nimmt, ist nicht unwahrscheinlich.

Der lahme Auftritt in der Mercedes- Benz-Arena hat Konsequenzen. Gleich mehrere Änderungen sind möglich. Knowledge Musona für Obasi, Vedad Ibisevic für Gylfi Sigurdssonm Sebastian Rudy für Dominik Kaiser, Jannik Vestergaard für Isaac Vorsah?Auch Andreas Ibertsberger und Fabian Johnson melden Ansprüche an.

Ein Wechsel ist erzwungen. Torwart Tom Starke, der im Training von Kapitän Andreas Beck K.o. geschossen wurde und wegen einer Gehirnerschütterung auch das Pokalspiel am Dienstagabend gegenden1.FCKölnverpassen wird,wird von Daniel Haas vertreten.

Über den Tabellenzweiten spricht Stanislawski mit Hochachtung. „Eine in der Abwehr extrem gut organisierte Mannschaft mit exzellenten Konterspielern. Wir müssen Geduld haben, aufpassen, dass wir nicht ins offene Messer laufen.“ Zumindest das ist Firmino mit Hilfe von Thier schon mal gelungen"