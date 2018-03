Hertha BSC Berlin hat sich über Abwerbungsversuche von 1899 Hoffenheim bei der DFL beschwert

Der Kampf um Deutschlands Talente beginnt im Fußball früh. Schon in der C-Jugend. Dort ist Hoffenheim bei zwei Talenten in Berlin fündig geworden. Doch nun gibt's Ärger! Wie die Berliner Morgenpost berichtet, hat sich Zweitligist Hertha BSC Berlin mit einem Beschwerdebrief an die TSG und in Kopie auch an die Deutsche Fußball-Liga (DFL) gewandt. Die Berliner beschweren sich in diesem Schreiben angeblich über die Abwerbungsversuche der TSG im Jugendbereich. Im gleichen Atemzug sei Hoffenheims Chefscout Wolfgang Geiger und den Mitarbeitern seiner Abteilung obendrei Hausverbot für den Berliner Olympiapark erteilt worden sein.