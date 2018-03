Die Streithähne Compper und Salihovic müssen heute beweisen, dass sie die Mannschaft trotzdem zusammen führen können

Heute gilt es für die TSG. Auf Rang Neun, mit neun Siegen, neun Unentschieden und neun Niederlagen in der Saison ist 1899 der Innbegriff von Mittelmaß. Im letzten Saisonabschnitt gilt es, sich noch einmal zu motivieren und neue Strukturen zu schaffen.

Daran arbeiten - so komisch es klingt - auch Sejad Salihovic und Marvin Compper, die unter der Woche aneinander geraten waren. Für seinen Fast-Kopfstoß hatte Salihovic eine dicke Strafe von rund 10.000 Euro aufgebrummt bekommen. Trainer Marco Pezzaiuoli findet die Aktion insgesamt aber gar nicht so schlimm: "Die Mannschaft ist sehr konzentriert und es ist wichtig, dass ab und zu Reibungspunkte entstehen, wenn man Prozesse einleiten und verändern will." So einen gab es zwischen Compper und Salihovic, die beide im Mannschaftsrat sitzen.

Die Aktion macht erstmals den Umbruch der TSG aus der Winterpause für Außenstehende sichtbar. Das Platzhirschgebaren der Stammspieler zeigt, dass die Mannschaft sich neu finden muss. Die Hierarchien im Team wurden von Ex-Coach Ralf Rangnick vorzugsweise flach gehalten. Führungsspieler wie Teber, Copado, Hildebrand oder auch Salihovic wurden immer wieder eingeschränkt oder letztlich verkauft.

Nun entsteht eine neue Hierarchie im Team - und jeder kämpft um seinen Platz, oder wie Pezzaiuoli es ausdrückt: "Die Spieler in unserem Mannschaftsrat sind die Führungsspieler. Es sind Spieler dabei, die gerade auf dem Weg sind, Verantwortung zu übernehmen."

Dazu gehören auch Compper und Salihovic. "Marvin ist ein wichtiger Spieler für uns, der im taktischen Bereich Anweisungen geben muss. Das fordere ich auch, dass man verbal kommuniziert", so Pezzaiuoli, der von Salihovic schon vor einigen Wochen forderte: "Sali muss mehr Verantwortung übernehmen." Bei dem Versuch ist er aber über das Maß hinausgeschossen. "Letztendlich war es aus dem Frust heraus, was sich vielleicht aus den letzten Jahren aufgestaut hat", glaubt Pezzaiuoli. "Dass nicht alle Spieler bei uns immer 11 Freunde sind, aber ein gemeinsames Ziel haben, das ist wichtig."

Und genau das müssen die beiden Streithähne nun gegen den Hamburger SV beweisen. Sie müssen zeigen, dass sie sich in die neue Struktur trotzdem einfügen können und die Mannschaft gemeinsam anleiten. Diesen Anspruch sollten beide - Compper ist 25 Jahre alt, Salihovic 26 - aufgrund ihres Alters und ihrer Erfahrung haben! Dann kann der Trainingszoff tatsächlich förderlich für die TSG sein - aber nur dann! Oder mit Pezzaiuolis Worten: "Wenn 360 Tage Freude und Heiterkeit ist, dann kann man sich nicht weiterentwickeln." Aber nach einem Sieg gegen den HSV wäre Pezzaiuoli sicherlich auch mit etwas Heiterkeit einverstanden...