Aktuelle Nachrichten aus der Liga

1. FC Köln: Der Pokal-Gegner von 1899 Hoffenheim will den Vertrag mit Lukas Podolski vorzeitig verlängern. Erste Gespräche mit der Familie und den Beratern wurden bereits geführt. Die Verhandlungen werden für den FC allerdings nicht einfach, denn Sportdirektor Finke will beim Gehaltsgefüge in der Mannschaft eine "Schieflage" vermeiden. Im Sommer soll Galatasaray Podolski angeblich vier Millionen Euro netto geboten haben. Express Borussia Mönchengladbach: Die Verletzung von Torwart Marc-Andre ter Stegen aus dem Spiel gegen Hoffenheim ist übernacht geheilt. Der Keeper konnte schon gestern wieder trainieren. ter Stegen war beim Tor von Vedad Ibisevic mit dem TSG-Stürmer zusammengeprallt. Sport1 Hamburger SV: Nach dem ersten Spiel von Trainer Thorsten Fink zeigt sich HSV-Chef Carl-Edgar Jarchow optimistisch. Er habe eine "positive Entwicklung" gesehen, Fink sei "der Richtige", nicht "nur kurzfristig zur Rettung". Sport1