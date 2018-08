Aktuelle Nachrichten aus der Liga

VfB Stuttgart: Nach einer Online-Umfrage der "Stuttgarter Zeitung" sind 56 Prozent der VfB-Fans der Meinung, dass Vedad Ibisevic "gut zum VfB passen" würde. Nur 13 Prozent halten den Wolfsburger Srdjan Lakic für die bessere Wahl. Mehr als 600 Personen haben an der Online-Umfrage teilgenommen. Stuttgarter Zeitung Bayer Leverkusen: Sportdirektor Rudi Völler übt deutliche Kritik an Michael Ballack. Der Mittelfeldspieler war im Spiel gegen Mainz ausgewechselt worden und hatte dann Trainer Dutt den Handschlag verweigert. "Ich hätte ihn schon zur Halbzeit ausgewechselt, weil er nicht gut war", sagte Völler. Sport1 Werder Bremen: Auch die Hanseaten werden möglicherweise noch mal auf dem Transfermarkt aktiv. Nach Medienberichten ist Werder an dem Schweden Alexander Sjöström interessiert. Der 19-jährige Mittelfeldspieler steht zur Zeit bei AIK Stockholm unter Vertrag und soll rund eineinhalb Millionen Euro Ablöse kosten. Bild