Aktuelle Nachrichten aus der Liga

VfB Stuttgart: Torwart-Talent Bernd Leno will offenbar nicht unbedingt zurück von Bayer Leverkusen zum VfB Stuttgart. Er könne sich vorstellen zu bleiben, schließlich spiele Leverkusen ja in der Champions-League und Stuttgart nicht, so Leno. VfB-Manager Bobic kündigte bereits an, dass der 19-jährige Anfang 2012 wieder beim VfB sein müsse. Bild Schalke 04: Der finnische Neuzugang Pukki hat bei Schalke einen erstklassigen Einstand gefeiert. Im Spiel der internationalen Nachwuchsrunde gegen Charleroi traf er gleich drei Mal. Für die Europa-League ist Pukki noch gesperrt, weil er bereits mit Helsinki gegen Schalke gespielt hat. Sport1 Borussia Dortmund: Der deutsche Meister muss gegen Hannover auf Sven Bender verzichten. Er fällt mit einem Faserriss im Hüftbeuger verletzt aus. Sport1