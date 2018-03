Aktuelle Nachrichten aus der Liga

Schalke 04: Aufsichtsratschef Tönnies fürchtet mehr Gewalt in den Fussball-Arenen und will dagegen mit schnelleren Stadionverboten vorgehen. Einen Strafkatalog für Fans, wie ihn Hannover 96 ausgearbeitet hat, will Tönnies aber nicht einführen. 99,9 Prozent der Anhänger seien friedlich. Sport1 1. FC Köln: Der Fussball-Bundesligist erntet deutliche Kritik von seinem Hauptsponsor Rewe. Der Chef des Konzerns sprach von einem "Armutszeugnis" und fürchtet einen Imageschaden für Rewe. Köln war am Wochenende auf den Relegationsplatz abgerutscht. Sport1 Kreisklasse: Beim Spiel FC Steinegg - FV Neuenbürg in der Kreisklasse B (Pforzheim) wurde der Torwart von Steinegg von gegnerischen Spielern angegriffen und erheblich verletzt. Mit Schädelprellungen musste der Keeper ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auslöser für die Keilerei waren zwei rote Karten. Das Spiel wurde nach 34 Minuten abgebrochen. Schwarzwälder Bote