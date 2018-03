Aktuelle Nachrichten aus der ersten und zweiten Fussball-Bundesliga

1. FC Köln: Der ehemalige Hoffenheimer Trainer Holger Stanislawski gerät nun auch in Köln zunehmend unter Druck. Seine variable Offensivtaktik brachte auch beim Zweitligisten nicht den gewünschten Erfolg, Köln ist mit zwei Punkten und zwei Toren Vorletzter. "Ich hinterfrage mich natürlich auch selbst", sagte Stanislawski nun in einem Interview. Express

Bayern München: Uli Hoeneß lieferte sich am Abend in der Talkshow von Günther Jauch heiße Diskussionen über den Spitzensteuersatz. "Unsere Spieler kicken schon jetzt eine Halbzeit", so der Präsident von Bayern München. Bild

VfL Wolfsburg: Der Einsatz von Mittelfeldspieler Robin Knoche morgen gegen Bayern München ist fraglich. Der 20-jährige hat sich gegen Greuther Fürth die Hand gebrochen. Eine Untersuchung heute soll klären, ob Knoche spielen kann. Sport1