Aktuelle Nachrichten aus der Liga

Schalke 04: In Gelsenkirchen hat man nun die Marke von 100.000 Vereinsmitgliedern übertroffen. Vor fünf Jahren waren es noch 50.000 Mitglieder. In der Bundesliga liegt Schalke aber weiter auf Platz zwei hinter Bayern München mit 160.000 Vereinsmitgliedern. Sport1 1. FC Köln: Der ehemalige Kölner Kapitän Youssef Mohamad musste gestern das Training abbrechen. Offenbar ist wieder eine Verletzung am Knie aufgebrochen. Sport1 SC Freiburg: Freiburger Fans kämpfen um Torjäger Papiss Demba Cissé. Unter dem Titel "Papiss Demba Cissée muss bleiben" haben sie auf Faceboook eine Fanseite eingerichtet. Nach nicht mal 48 Stunden hat die Seite schon über 1.000 Fans. Badische Zeitung