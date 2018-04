Aktuelle Nachrichten aus der Liga

VfB Stuttgart: Der ehemalige Präsident des VfB, Erwin Staudt, bringt sich als möglicher Nachfolger von DFB-Präsident Theo Zwanziger ins Gespräch. Er könne sich sehr gut vorstellen, "das Amt zu übernehmen", so Staudt in einem Interview, es sei für ihn eine Ehre. Der ehemalige VfB-Präsident ist bereits Mitglied im DfB-Vorstand. Sport1 Borussia Mönchengladbach: Bayern München hat nun offiziell Interesse an Gladbachs Marco Reus signalisiert. Er sei ein "interessanter Spieler", so Bayern-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge. Über 17 Millionen Euro Ablöse seien aber auch für den Rekordmeister "kein Kleingeld". Sport1 Hertha BSC Berlin: Ohne Maik Franz wird Aufsteiger Hertha BSC Berlin am letzten Bundesliga-Spieltag des Jahres nach Sinsheim kommen. Der 30-jährige erlitt gegen den 1. FC Kaiserslautern einen Kreuzbandriss und fällt wohl auch die komplette Rückrunde aus. Bild