Aktuelle Nachrichten aus der Liga

VfB Stuttgart: Der VfB Stuttgart hat das Geschäftsjahr 2010/2011 mit einem Verlust von über zwei Millionen Euro abgeschlossen. Das wurde gestern bei einer rund neunstündigen Mitgliederversammlung bekannt. Nach hitzigen Diskussionen wurde außerdem der ehemalige Porsche-Manager Gerd Mäuser zum neuen Präsidenten des Fussball-Bundesligisten gewählt. Kicker Bayern München: Diego Contento hat sich im Training nach einem Zusammenprall mit Bastian Schweinsteiger verletzt. Der Abwehrspieler erlitt eine Prellung am Knie. Sport1 Hannover 96: Hoffenheims erster Gegner in der Fussball-Bundesliga kommt nicht richtig in Schwung. Zum Abschluss des Trainigslagers in Österreich unterlag Hannover dem israelischen Vize-Meister Hapoel Tel Aviv mit 1-2. Sport1 Borussia Dortmund: Mit 1-2 hat Borussia Dortmund ein Testspiel gegen Polonia Warschau verloren. Seinen Neuzugängen hatte Meister-Trainer Jürgen Klopp im Anschluss wenig Schmeichelhaftes zu sagen. Ilkay Gündogan habe "ein, zwei Kilo zuviel", Ivan Peresic "gehe gerade durch ein tiefes Tal". Express